Тренер «Зари»: «Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал домашнее поражение от АЕКа (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.
Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью из него выйти.
Хотели, чтобы ошибки матча с «Брагой» не повторились. Но одно дело говорить, другое — делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.
То, что в УПЛ проходит – в Лиге Европы не получается, и это больно бьёт по тебе. Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется поскорее реабилитироваться.