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Тренер «Зари»: «Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем»

сегодня, 05:58
ЗаряЛоготип футбольный клуб Заря (Луганск)1 : 4Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕКМатч завершен

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал домашнее поражение от АЕКа (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.

Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью из него выйти.

Хотели, чтобы ошибки матча с «Брагой» не повторились. Но одно дело говорить, другое — делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.

То, что в УПЛ проходит – в Лиге Европы не получается, и это больно бьёт по тебе. Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется поскорее реабилитироваться.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:34
С четвертым местом можно смириться
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:22
На Украине есть два клуба третий лишний
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:19
Неприятное поражение
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:06
Разгром закономерен, украина не футбольная страна
beefs
beefs
сегодня в 06:05
Сочувствуем, но это нужно пройти...
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