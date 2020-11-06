Тренер «Зари»: «Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем»

Главный тренер «Зари» прокомментировал домашнее поражение от АЕКа (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.

Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью из него выйти.

Хотели, чтобы ошибки матча с «Брагой» не повторились. Но одно дело говорить, другое — делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.