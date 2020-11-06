Гаттузо: «Возможно, игроки „Наполи“ думали, что едут в Риеку на экскурсию»

Главный тренер «Наполи» поделился эмоциями после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Риекой» (2:1).

Легкой игры не бывает, не забывайте, что «Реал Сосьедад» обыграл «Риеку» только на 93-й минуте. Я знал, что они сразу же закроются, и все же нас неоднократно застигали врасплох в первые 30-35 минут.

Может быть, мы думали, что едем сюда на экскурсию. Я очень разозлился в перерыве. Мы слишком рисковали. После перерыва было лучше, но мы не можем позволять себе такие ошибки.

Эта проблема существует с прошлого сезона. На самом деле в течение многих лет у «Наполи» были взлеты и падения, поэтому мы должны совершенствоваться.