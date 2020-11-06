Далот: «„Милан“ хорошо подготовился к матчу, но в футболе бывает всякое»

Защитник «Милана» прокомментировал домашнее поражение от «Лилля» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы разочарованы. «Милан» хорошо начал встречу, владея мячом, мы могли бы обращаться с ним более сконцентрировано, но совершили ошибки, которые обычно не допускаем. Итоговый счёт слишком жёсткий.

Мы хорошо подготовились к матчу и чувствовали себя уверенно, но, к сожалению, в футболе бывает всякое. Теперь нужно восстановиться и немедленно отреагировать на этот результат.

Тренер говорит, чтобы мы выкладывались на полную, и мы старались, но пропустили голы, которые обычно не пропускаем. Мы могли бы играть агрессивнее, и постараемся это исправить в следующем матче.