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«Лацио» не сообщил лиге, какие игроки заразились коронавирусом

сегодня, 11:39

«Лацио» рискует столкнуться с очень серьезными проблемами из-за нарушения медицинского регламента, который был принят во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сразу несколько игроков римского клуба не полетели на матч Лиги чемпионов с «Зенитом» из-за подозрительных тестов на коронавирус. Однако эти футболисты принимали участие в предыдущем матче Серии А против «Торино», несмотря на предписания протокола.

Теперь стало известно, что «Лацио» даже не уведомил лигу о том, какие игроки были заражены коронавирусом, что грубо нарушает медицинский регламент. В настоящее время прокуратура ведет расследование.

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