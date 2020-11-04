«Лацио» могут исключить из Серии А из-за нарушения медицинского регламента

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сегодня, 14:58

Сообщается, что «Лацио» может столкнуться с серьезными проблемами из-за возможного нарушения медицинского регламента.

Прокуратура начала расследование в отношении «Лацио» из-за возможного нарушения медицинского протокола, действующего во время пандемии коронавируса.

Недавно стало известно, что сразу несколько игроков римского клуба не полетели на матч Лиги чемпионов с «Зенитом» из-за подозрительных тестов на коронавирус. Однако эти футболисты принимали участие в предыдущем матче Серии А против «Торино», несмотря на предписания протокола.

В настоящее время дело изучается. Санкции за нарушение медицинского протокола будут применяться в зависимости от тяжести проступка (от штрафов и снятия очков до полного исключения из чемпионата).