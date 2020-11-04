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«Лацио» могут исключить из Серии А из-за нарушения медицинского регламента

сегодня, 14:58

Сообщается, что «Лацио» может столкнуться с серьезными проблемами из-за возможного нарушения медицинского регламента.

Прокуратура начала расследование в отношении «Лацио» из-за возможного нарушения медицинского протокола, действующего во время пандемии коронавируса.

Недавно стало известно, что сразу несколько игроков римского клуба не полетели на матч Лиги чемпионов с «Зенитом» из-за подозрительных тестов на коронавирус. Однако эти футболисты принимали участие в предыдущем матче Серии А против «Торино», несмотря на предписания протокола.

В настоящее время дело изучается. Санкции за нарушение медицинского протокола будут применяться в зависимости от тяжести проступка (от штрафов и снятия очков до полного исключения из чемпионата).

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 20:48
не надо полностью исключить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:01
Ждем итогов расследования.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 17:15
предлагаю отштрафовать и снять все очки в лиге чемпионов!
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 16:53
хахахах так и знал что зайду в комменты и увижу это)))вот только сейчас не 2001 год)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:12
юве хочет убрать конкурента
viv
viv ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 15:51
Лацио придется играть вторым составом.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:38
Вот настоящий шанс для Зенита появился...не спать)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:06
Следующая игра против юве, вот они и подсуетились. Также и у наполи 3 очка забрали
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 15:05
Могут спокойно сосредоточится на ЛЧ .)
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Строго у них.....посмотрим к чему это приведет
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