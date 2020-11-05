Тетрашвили, наступивший на Шиманьски шипами, дисквалифицирован на 4 матча

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вчера, 17:06

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Тамбова» дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за нарушение против игрока «Динамо» в игре 13-го тура.

Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.

Напомним, что Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых .