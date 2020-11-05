Тетрашвили, наступивший на Шиманьски шипами, дисквалифицирован на 4 матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за нарушение против игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьски в игре 13-го тура.
Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.
Напомним, что Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски.
Уважение после такого просто не может быть к таким футболистам и 4 матча это очень мягкое наказание за такой циничный поступок.
Уважение после такого просто не может быть к таким футболистам и 4 матча это очень мягкое наказание за такой циничный поступок.
ведь намеренно наступил ра ногу лежачему игроку
подлый грузин
ведь намеренно наступил ра ногу лежачему игроку
подлый грузин