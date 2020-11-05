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Тетрашвили, наступивший на Шиманьски шипами, дисквалифицирован на 4 матча

вчера, 17:06

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за нарушение против игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьски в игре 13-го тура.

Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.

Напомним, что Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски.

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Пепс
Пепс
вчера в 22:58
Ещё надо Брагина из СКА за нанесение тяжелейшей травмы матчей на 10 дисквалифицировать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:41
Такое хамское поведение редко когда увидишь. Я еще могу понять когда игроки поддавшись эмоциям начинают толкаться, бодаться.... Но наступить на лежащего , да еще удивиться К/К - это сверх моего понимания. Чего он хотел добиться??? Неужели он не понимал , чем это ему грозит??? За такое вообще надо больше матчей дисквалификации давать, чтоб другим неповадно было.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:50
За такое надо дискву матчей на 10 и штраф в размере 2-х зарплат, а ещё, по хорошему, надо разорвать с ним контракт за грубое нарушение игровой дисциплины и откровенное хулиганство, подрывающее имидж клуба.
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Маловато будет.
David Young
David Young
вчера в 17:40
Заслуженная дисквалификация. Нельзя так делать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:28
Удивила реакция Тетрашвили когда он увидел КК, типа за что, там ничего подобного не было. Хотя на повторе всё видно.
Уважение после такого просто не может быть к таким футболистам и 4 матча это очень мягкое наказание за такой циничный поступок.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:09
мало дали
ведь намеренно наступил ра ногу лежачему игроку
подлый грузин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Сурово они с ним...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:07
Ещё мало дали!
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