РФС на три года отстранил представителя «Ахмата», который напал на арбитра

Сегодня на заседании КДК РФС был рассмотрен инцидент, который произошёл в матче молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком». Представитель грозненского клуба напал на главного арбитра встречи.

В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 119, с частью 1 статьи 95, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС за оказание прямого воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на результат матча, за оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча и за угрозу причинения вреда жизни и здоровью Официального лица матча — запретить Алханову С.-Х.Х. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 (три) года.