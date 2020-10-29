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РФС на три года отстранил представителя «Ахмата», который напал на арбитра

сегодня, 18:18
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Сегодня на заседании КДК РФС был рассмотрен инцидент, который произошёл в матче молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком». Представитель грозненского клуба напал на главного арбитра встречи.

В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 119, с частью 1 статьи 95, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС за оказание прямого воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на результат матча, за оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча и за угрозу причинения вреда жизни и здоровью Официального лица матча — запретить Алханову С.-Х.Х. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 (три) года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:19
Соболезную!🤣
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:19
Серьезное наказание вынесли
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