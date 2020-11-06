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Шунин рассказал, какие клубы ему предлагали контракт

сегодня, 14:52

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, какие клубы интересовались им.

Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал.

Напомним, что Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в октябре.

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Сп62
Сп62
сегодня в 19:58
Вопрос. Интересовались или предлагали. Я, например, частенько интересуюсь марками новых автомобилей, но не больше.
альсато
альсато
сегодня в 19:02
мы бы Васька вон где могли бы быть! Вон где!...только мы этого нехочим))))
NGYRZ
NGYRZ ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:40
А кому охота 8 пропустить и опозориться на весь мир.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 16:24
сказочный вратарь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:38
Обычно про игроков пишут, что поиграл там то и еще там то. А наши в большинстве своем пишут, что я бы мог оказаться в нескольких клубах , включая европейские....и идет перечисление , причем эти перечисления в большинстве своем просто слухи. Но надо себя как то превознести, вот и озвучивают даже то , чего и не было.
Сидишь в Динамо, играешь в основе, вот и радуйся!!! Поздно мечтать , к финишу пора готовиться.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:03
drug01
drug01
сегодня в 15:01
Надо было уходить...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:00
И тут на днях Барса звонила!Штегена продают и меня на его место пригласили)Но я отказался"- сказал Шунин)))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:57, ред.
Элита контракт ему не предлагала..
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