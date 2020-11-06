Шунин рассказал, какие клубы ему предлагали контракт

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, какие клубы интересовались им.
Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал.
Напомним, что Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в октябре.
Сидишь в Динамо, играешь в основе, вот и радуйся!!! Поздно мечтать , к финишу пора готовиться.
Сидишь в Динамо, играешь в основе, вот и радуйся!!! Поздно мечтать , к финишу пора готовиться.