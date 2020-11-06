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Шварц: «Очень важно защищаться, линия атаки „Локо“ очень сильная»

сегодня, 13:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив08.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Варела физически полностью готов к матчу. Вполне вероятно, что он мог бы сыграть в центре полузащиты. Паршивлюк сильно сыграл в последних двух матчах, но если мы поменяем схему игры, то Варела сможет сыграть в атаке. Для нас очень важно сыграть сбалансированно, а при потере мяча — хорошо защищаться. Мы знаем уровень игроков «Локо», при первой же возможности нужно будет вступать в контрпрессинг. Многие игроки «Локо» очень опасные. Очень важно защищаться всей командой, линия атаки «Локо» очень сильная.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:48, ред.
Игра будет упорная.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:44
Волков бояться в лес не ходить)
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