Шварц: «Очень важно защищаться, линия атаки „Локо“ очень сильная»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Варела физически полностью готов к матчу. Вполне вероятно, что он мог бы сыграть в центре полузащиты. Паршивлюк сильно сыграл в последних двух матчах, но если мы поменяем схему игры, то Варела сможет сыграть в атаке. Для нас очень важно сыграть сбалансированно, а при потере мяча — хорошо защищаться. Мы знаем уровень игроков «Локо», при первой же возможности нужно будет вступать в контрпрессинг. Многие игроки «Локо» очень опасные. Очень важно защищаться всей командой, линия атаки «Локо» очень сильная.