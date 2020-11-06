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Червиченко — о Мусаеве: «Трусость ничем не может быть оправдана»

сегодня, 14:47
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

Я думаю, что тренер, который позволяет команде проявлять такую трусость на поле, не должен руководить командой. Ты ведешь 2:0, у тебя на одного игрока больше. Ты должен атаковать и добивать соперника, в крайнем случае показывать какую-то конкурентную игру на поле, а вместо этого команда отходит и пытается стоять в 11 человек у ворот и отбиваться.

Это позор и трусость! А трусость всегда наказывается. Вот их и наказали. Причем в последние десять минут команда побежала отыгрываться — так надо было так играть предыдущие 40-50 минут. Видно, что команда может это делать. Почему она этого не делала — я не знаю.

Бред, который он несет, что у него много больных, и из-за этого они проиграли — ну так извините, с этим же количеством больных вы вели 2:0. И ещё у соперника удалили игрока. Какие тут могут быть оправдания? Мне кажется, трусость ничем не может быть оправдана. Этот тренер точно никуда дальше не выведет команду.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 23:02
История не знает сослагательного наклонения. Он говорит по факту, а ты начинаешь выдумывать. Как Мусаев.
протон1
протон1
сегодня в 20:22
совершенно верно всё по делу сказал . я уже 200 й комент пишу уволить мусаева. он физрук никакой притом.
альсато
альсато
сегодня в 18:20
Вот мне интересно, что бы сказал Червиченко (про Мусаева) если Краснодар (при счете 2-нуль) пошел добивать Севилью, а в итоге проиграл?...у тебя (Андрюша) беспроигрышный вариант!-удобная позиция))))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:58
Червяк бы вывел!!! В ФНЛ.
Про физику Андрюша не слышал ничего. В начале игры поэтому и играли. потому что силы были, а потом иссякли. Краснодар не с проста еще одного физиотерапевта нанял, потому что есть реальные проблемы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:29
А мона Андрей "не в теме"?)
Groove000
Groove000
сегодня в 15:11
Кризис в команде. Игроки не играют, тренеры не тренируют, управляющие не управляют. Я теперь просто жду, когда Галицкий всех отымеет
particular
particular
сегодня в 14:56
Мусаев ставленник, который не прошёл закалки, мучений и развития... И отсутствие этого одной храбростью не компенсировать...
Просто, парень на бровке от которого Папа ждёт результат... Он не боится, - он не знает и не может...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:48
Трудно не согласиться)
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