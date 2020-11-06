Червиченко — о Мусаеве: «Трусость ничем не может быть оправдана»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера «Краснодара» после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

Я думаю, что тренер, который позволяет команде проявлять такую трусость на поле, не должен руководить командой. Ты ведешь 2:0, у тебя на одного игрока больше. Ты должен атаковать и добивать соперника, в крайнем случае показывать какую-то конкурентную игру на поле, а вместо этого команда отходит и пытается стоять в 11 человек у ворот и отбиваться.

Это позор и трусость! А трусость всегда наказывается. Вот их и наказали. Причем в последние десять минут команда побежала отыгрываться — так надо было так играть предыдущие 40-50 минут. Видно, что команда может это делать. Почему она этого не делала — я не знаю.

Бред, который он несет, что у него много больных, и из-за этого они проиграли — ну так извините, с этим же количеством больных вы вели 2:0. И ещё у соперника удалили игрока. Какие тут могут быть оправдания? Мне кажется, трусость ничем не может быть оправдана. Этот тренер точно никуда дальше не выведет команду.