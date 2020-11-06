Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступления ЦСКА и «Зенита» в еврокубках.

12 матчей и 0 побед? У нас и прошлые еврокубки не очень хорошо сложились. Наверное, да — и позор, и отражение того, в какой заднице наш футбол находится.

ЦСКА ? Я не понимаю, почему Лига Европы проходит в таком колхозном формате, когда нет VAR . На мой взгляд, первый и третий мячи забиты из положения «вне игры», абсолютно точно их нельзя было засчитывать. Единственное, что я не понимаю: почему никто из игроков ЦСКА не бьет по воротам? У нас почему-то все пытаются забежать в ворота вместе с мячом. И когда Чалов впервые попробовал пробить с дальней дистанции, это тут же принесло успех: рикошет — и мяч в воротах. Остальные у нас этого не делают.

Ничья с «Лацио» — это полностью на совести Семака. Я не понимаю многих его вещей, например, замены. Когда надо усиливать игру, он наоборот понижает уровень команды, выпуская Кругового и Мостового. Понятно, что у Ерохина, наверное, травма, а Жирков уже не тянет два тайма. Было бы тогда логично выпустить сначала молодых, а потом уже выпускать опытных. К концу матча на поле должны быть те, кто закрепит успех. У Семака все произошло наоборот. Не понимаю, зачем покупался за большие деньги Вендел, который выходит на 91-й минуте.

Есть много моментов, говорящих о том, что: либо тренер не очень хорошо работает, либо упускает какие-то вещи. Мелочи, но из них складывается поражение. Если бы Мостовой использовал свои моменты, он мог бы перевернуть исход всей этой борьбы в Лиге чемпионов и вернуть «Зениту» статус претендента на выход из группы. Это надо было умудриться и не забить, и не отдать партнеру. К Семаку много претензий.