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Червиченко: «Ничья с „Лацио“ — это полностью на совести Семака»

сегодня, 14:47

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступления ЦСКА и «Зенита» в еврокубках.

12 матчей и 0 побед? У нас и прошлые еврокубки не очень хорошо сложились. Наверное, да — и позор, и отражение того, в какой заднице наш футбол находится.

ЦСКА? Я не понимаю, почему Лига Европы проходит в таком колхозном формате, когда нет VAR. На мой взгляд, первый и третий мячи забиты из положения «вне игры», абсолютно точно их нельзя было засчитывать. Единственное, что я не понимаю: почему никто из игроков ЦСКА не бьет по воротам? У нас почему-то все пытаются забежать в ворота вместе с мячом. И когда Чалов впервые попробовал пробить с дальней дистанции, это тут же принесло успех: рикошет — и мяч в воротах. Остальные у нас этого не делают.

Ничья с «Лацио» — это полностью на совести Семака. Я не понимаю многих его вещей, например, замены. Когда надо усиливать игру, он наоборот понижает уровень команды, выпуская Кругового и Мостового. Понятно, что у Ерохина, наверное, травма, а Жирков уже не тянет два тайма. Было бы тогда логично выпустить сначала молодых, а потом уже выпускать опытных. К концу матча на поле должны быть те, кто закрепит успех. У Семака все произошло наоборот. Не понимаю, зачем покупался за большие деньги Вендел, который выходит на 91-й минуте.

Есть много моментов, говорящих о том, что: либо тренер не очень хорошо работает, либо упускает какие-то вещи. Мелочи, но из них складывается поражение. Если бы Мостовой использовал свои моменты, он мог бы перевернуть исход всей этой борьбы в Лиге чемпионов и вернуть «Зениту» статус претендента на выход из группы. Это надо было умудриться и не забить, и не отдать партнеру. К Семаку много претензий.

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Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:52
Но по поводу замен Червь прав. Логично, чтобы с первых минут молодёжь выматывала противника, а затем мастера делали бы погоду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:02, ред.
Если б меня пару недель назад спросили "Чьё отсутствие помешает Зениту обыграть Лацио дома?".......сказал бы : Малкома,Вендела и Азмуна.....
Почти 100 млн (из 180-ти) по лавкам и лазаретам сидят смотрят футбол со стороны......а Мостовые-Круговые за всех отдуваются...

Зенит 9 матчей сыграл в ЛЧ после подписания Малкома...
Кто нибудь знает сколько минут отыграл Малком за Зенит в ЛЧ ????
А я знаю......
Ноль...

Давай те по-существу.......
Зенит и так выглядит не в выигрышном свете со своими 180-ю миллионным составом по сравнению с Лацио,Лейпцигом,Лионом,Бенфикой...у которых эти цифры от 350-550 млн...
А уж если из 180-ти более половины по лазаретам - то тут Семака не ругать...а жалеть надо....

Конечно Семак не Клопп не Гвардиола...
Но и "вешать всех собак" на тренера ввязывающегося в заведомо проигрышную авантюру (исходя из состава и уровня внутреннего чемпионата) - не серьёзно....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:46, ред.
112910415
112910415
сегодня в 16:45
видимо, тренеру не много осталось работать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:58
В еврокубках реально произошел позор, если даже Червиченко слез с темы ненаглядного для него "Спартака" и стал безжалостно костерить участников евротурниров от РФПЛ.
12й игрок
12й игрок
сегодня в 15:45
То что мостовой не забил и не отдал партнеру виноват семак? А разве молодые в общем испортили картину игры? Помоему нет. Замены да, надо было делать раньше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:24
Они хотябы вничью сыграли,а ктото с позором проиграл!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:53
"ЦСКА? Я не понимаю, почему Лига Европы проходит в таком колхозном формате"...
Какие команды, такой и формат...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:51
Сегодня день Червя)
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