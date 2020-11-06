Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступления ЦСКА и «Зенита» в еврокубках.
12 матчей и 0 побед? У нас и прошлые еврокубки не очень хорошо сложились. Наверное, да — и позор, и отражение того, в какой заднице наш футбол находится.
ЦСКА? Я не понимаю, почему Лига Европы проходит в таком колхозном формате, когда нет VAR. На мой взгляд, первый и третий мячи забиты из положения «вне игры», абсолютно точно их нельзя было засчитывать. Единственное, что я не понимаю: почему никто из игроков ЦСКА не бьет по воротам? У нас почему-то все пытаются забежать в ворота вместе с мячом. И когда Чалов впервые попробовал пробить с дальней дистанции, это тут же принесло успех: рикошет — и мяч в воротах. Остальные у нас этого не делают.
Ничья с «Лацио» — это полностью на совести Семака. Я не понимаю многих его вещей, например, замены. Когда надо усиливать игру, он наоборот понижает уровень команды, выпуская Кругового и Мостового. Понятно, что у Ерохина, наверное, травма, а Жирков уже не тянет два тайма. Было бы тогда логично выпустить сначала молодых, а потом уже выпускать опытных. К концу матча на поле должны быть те, кто закрепит успех. У Семака все произошло наоборот. Не понимаю, зачем покупался за большие деньги Вендел, который выходит на 91-й минуте.
Есть много моментов, говорящих о том, что: либо тренер не очень хорошо работает, либо упускает какие-то вещи. Мелочи, но из них складывается поражение. Если бы Мостовой использовал свои моменты, он мог бы перевернуть исход всей этой борьбы в Лиге чемпионов и вернуть «Зениту» статус претендента на выход из группы. Это надо было умудриться и не забить, и не отдать партнеру. К Семаку много претензий.
Почти 100 млн (из 180-ти) по лавкам и лазаретам сидят смотрят футбол со стороны......а Мостовые-Круговые за всех отдуваются...
Зенит 9 матчей сыграл в ЛЧ после подписания Малкома...
Кто нибудь знает сколько минут отыграл Малком за Зенит в ЛЧ ????
А я знаю......
Ноль...
Давай те по-существу.......
Зенит и так выглядит не в выигрышном свете со своими 180-ю миллионным составом по сравнению с Лацио,Лейпцигом,Лионом,Бенфикой...у которых эти цифры от 350-550 млн...
А уж если из 180-ти более половины по лазаретам - то тут Семака не ругать...а жалеть надо....
Конечно Семак не Клопп не Гвардиола...
Но и "вешать всех собак" на тренера ввязывающегося в заведомо проигрышную авантюру (исходя из состава и уровня внутреннего чемпионата) - не серьёзно....
Почти 100 млн (из 180-ти) по лавкам и лазаретам сидят смотрят футбол со стороны......а Мостовые-Круговые за всех отдуваются...
Зенит 9 матчей сыграл в ЛЧ после подписания Малкома...
Кто нибудь знает сколько минут отыграл Малком за Зенит в ЛЧ ????
А я знаю......
Ноль...
Давай те по-существу.......
Зенит и так выглядит не в выигрышном свете со своими 180-ю миллионным составом по сравнению с Лацио,Лейпцигом,Лионом,Бенфикой...у которых эти цифры от 350-550 млн...
А уж если из 180-ти более половины по лазаретам - то тут Семака не ругать...а жалеть надо....
Конечно Семак не Клопп не Гвардиола...
Но и "вешать всех собак" на тренера ввязывающегося в заведомо проигрышную авантюру (исходя из состава и уровня внутреннего чемпионата) - не серьёзно....
Повезло Фейеноорду что не было VAR....
Ну а потерять очки с короноварусным Лацио это надо было еще умудриться.
Повезло Фейеноорду что не было VAR....
Ну а потерять очки с короноварусным Лацио это надо было еще умудриться.
Какие команды, такой и формат...
Какие команды, такой и формат...