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Обляков: «За 10 минут пропустили 3 гола. Стечение обстоятельств»

сегодня, 14:06
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

Обидно проиграли. Более или менее равная игра была. К сожалению, за 10 минут пропустили 3 гола. Стечение обстоятельств. Такое бывает, это футбол.

Соперник хорошо знает поле. Оно было немного мягким, но это не отговорки. Просто они играют в открытый футбол, в прессинг. Где-то иногда не удавалось выходить. Был отрезок, когда хорошо контролировали мяч, и подходы были. К сожалению, не забили. Во втором тайме чуть-чуть просели и пропустили голы.

Это не потеря концентрации. После гола не смогли взять мяч под контроль, и после второй быстрой атаки пропустили третий гол.

Удивил ли «Фейеноорд»? Они сыграли так, как мы и ожидали. Играли в свой футбол, они от него никогда не отказываются. Они сыграли так, как хотели, как должны были.

Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию. Впереди три игры, по очкам не такая большая разница. Надо выходить и выигрывать.

График матчей у всех одинаковый, все играют по два матча в неделю. Это не отмазка. Нужно забыть этот матч, переключиться и настраиваться на игру с «Ростовом».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:38
Это называется уср@@ься, но не признаться...
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
сегодня в 14:36
Какой долгое "стечение обстоятельств". Главное, третий год действует с неодолимой силой. Может, в храм сходить и свечки поставить?
Слышны хорошо были выкрики "тренеришки" - "контроль, контроль!" Видно, этим методом и собирался выиграть...
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:36
Ахаха ...как там на четвертом месте с одним очком?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:34
Правильно Ваня, нужно забыть этот матч, переключиться и настраиваться на игру с Ростовом.
А с Фейеноордом встретимся уже в Москве 26 ноября.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:30
Не устану повторять,берите Вагнера Лава на 1 год,тем более что не дорого, заиграет,продлим,нет,останется в системе ЦСКА!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:27
За 10 минут пропустив три мяча может оправдывать только откровенный Утырок. Более добавить к опусу нечего.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 14:24
Жаль, что не забили? Для этого надо моменты создавать - а вы как и в прошлом матче, катали вату около штрафной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Skradurtan (раскрыть)
сегодня в 14:20
Нее, ВЭБка. Мало денежных клиентов гинеру подогнал. Ещё бы лямов на 30 закупиться, тогда можно в ЛЕ за третье место побороться. А так только четвёртое светит...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:20
Эх, Ваня. Ты бы пересмотрел матч то и признал бы хотя бы свои ошибки. Сколько ты отдал неточных передач, а сколько благодаря своему "виртуозному дриблингу " мяч потерял, причем умудрялся обрезать даже на своей половине. Сказал бы честно , что команда провалила матч и я в том числе. И не надо валить на обстоятельства , эти обстоятельства вы сами себе создали.
Так что нечего на зеркало пенять , коли физия не фотогенична.
Всем здоровья.
Skradurtan
Skradurtan
сегодня в 14:11
Тут явно виноват Газпром и судья Вилков.
beefs
beefs
сегодня в 14:10
Рано раслабились, ребята...
129856
129856
сегодня в 14:10
Жаль, что не играл Адольфо, он бы показал голландцам кузькину мать.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:09
Главное чтобы картошка запечённая не сгорела, остальное мы стерпим!
Black Temter
Black Temter
сегодня в 14:07
Хорошая трансферная политика коней и великолепная игра Чалова. Результат мог быть и 5-0.
David Young
David Young
сегодня в 14:07
Скорее закономерный итог ошибок и недостаточно хорошей игры.
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