Обляков: «За 10 минут пропустили 3 гола. Стечение обстоятельств»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

Обидно проиграли. Более или менее равная игра была. К сожалению, за 10 минут пропустили 3 гола. Стечение обстоятельств. Такое бывает, это футбол.

Соперник хорошо знает поле. Оно было немного мягким, но это не отговорки. Просто они играют в открытый футбол, в прессинг. Где-то иногда не удавалось выходить. Был отрезок, когда хорошо контролировали мяч, и подходы были. К сожалению, не забили. Во втором тайме чуть-чуть просели и пропустили голы.

Это не потеря концентрации. После гола не смогли взять мяч под контроль, и после второй быстрой атаки пропустили третий гол.

Удивил ли «Фейеноорд»? Они сыграли так, как мы и ожидали. Играли в свой футбол, они от него никогда не отказываются. Они сыграли так, как хотели, как должны были.

Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию. Впереди три игры, по очкам не такая большая разница. Надо выходить и выигрывать.

График матчей у всех одинаковый, все играют по два матча в неделю. Это не отмазка. Нужно забыть этот матч, переключиться и настраиваться на игру с «Ростовом».