Кириченко: «ЦСКА не хватает забивного топ-форварда»

Бывший нападающий ЦСКА поделился мнением об игре форвардов «армейцев».

Проблема в завершении атак у ЦСКА ? Эта проблема заметна и в игре Чидера Эджуке. Видно, что он талантливый парень, но ему нужно много работать. Потому что, действительно, не хватает конкретики — ударов, голов. Техника и скорость на высшем уровне, но конкретика в завершении важна для футболиста группы атаки.

На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским «Динамо», но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не дает возможности пробить и время для удара уходит. Поэтому и создается ощущение, что у ЦСКА не так много моментов.

Вроде бы игра есть. Но остроты в зоне поражения — нет. Возвращаясь к матчу с «Фейенордом», могу сказать, что и гол, забитый «армейцами», получился во многом случайным. Он был забит без всякой опасности. На мой взгляд, ЦСКА не хватает забивного топ-форварда. Правда, сейчас его не так просто найти.