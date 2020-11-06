Кириченко: «ЦСКА не хватает забивного топ-форварда»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре форвардов «армейцев».
Проблема в завершении атак у ЦСКА? Эта проблема заметна и в игре Чидера Эджуке. Видно, что он талантливый парень, но ему нужно много работать. Потому что, действительно, не хватает конкретики — ударов, голов. Техника и скорость на высшем уровне, но конкретика в завершении важна для футболиста группы атаки.
На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским «Динамо», но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не дает возможности пробить и время для удара уходит. Поэтому и создается ощущение, что у ЦСКА не так много моментов.
Вроде бы игра есть. Но остроты в зоне поражения — нет. Возвращаясь к матчу с «Фейенордом», могу сказать, что и гол, забитый «армейцами», получился во многом случайным. Он был забит без всякой опасности. На мой взгляд, ЦСКА не хватает забивного топ-форварда. Правда, сейчас его не так просто найти.
Подходят ли Эджуке и Гайч на эту роль? Эджуке, как я и сказал ранее, чего-то немного не хватает. А Гайч пока явно не тянет на эту роль. В принципе, таким форвардом может быть Фёдор Чалов. У него есть задатки, но сейчас Фёдор незабивной. Поэтому из-за отсутствия забивного нападающего игра ЦСКА не дает должного эффекта, на который надеются руководство, клуб, тренерский штаб и болельщики. «Армейцы» не так уж и много забивают. Например, в матче с «Ротором» у команды было полное преимущество, а итоговый счет — 1:0. Не думаю, что тренерский штаб не видит эту проблему. Однако на данный момент ее решить не получается.