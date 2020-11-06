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Кириченко: «ЦСКА не хватает забивного топ-форварда»

сегодня, 14:16

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре форвардов «армейцев».

Проблема в завершении атак у ЦСКА? Эта проблема заметна и в игре Чидера Эджуке. Видно, что он талантливый парень, но ему нужно много работать. Потому что, действительно, не хватает конкретики — ударов, голов. Техника и скорость на высшем уровне, но конкретика в завершении важна для футболиста группы атаки.

На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским «Динамо», но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не дает возможности пробить и время для удара уходит. Поэтому и создается ощущение, что у ЦСКА не так много моментов.

Вроде бы игра есть. Но остроты в зоне поражения — нет. Возвращаясь к матчу с «Фейенордом», могу сказать, что и гол, забитый «армейцами», получился во многом случайным. Он был забит без всякой опасности. На мой взгляд, ЦСКА не хватает забивного топ-форварда. Правда, сейчас его не так просто найти.

Подходят ли Эджуке и Гайч на эту роль? Эджуке, как я и сказал ранее, чего-то немного не хватает. А Гайч пока явно не тянет на эту роль. В принципе, таким форвардом может быть Фёдор Чалов. У него есть задатки, но сейчас Фёдор незабивной. Поэтому из-за отсутствия забивного нападающего игра ЦСКА не дает должного эффекта, на который надеются руководство, клуб, тренерский штаб и болельщики. «Армейцы» не так уж и много забивают. Например, в матче с «Ротором» у команды было полное преимущество, а итоговый счет — 1:0. Не думаю, что тренерский штаб не видит эту проблему. Однако на данный момент ее решить не получается.

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Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 23:05
Надо было Ваню Лава брать, он умеет делать голы из ничего
112910415
112910415
сегодня в 16:39
надо затачивать тех, кто есть !
Союзник противников
Союзник противников ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:05, ред.
У Мусы дистанционная скорость была выше,но обводка практически отсутствовала,и поле(партнёров) он не видел.Повезло,что Лёня ему нашёл правильную роль и его обслуживали так,как надо форварду.У Эджуке-великолепная координация и соответствующий уровень работы с мячом,и отличная скорость на коротких дистанциях.А то,что он злоупотребляет вознёй с мячом,так ещё и потому,что стянув на себя двух-трёх игроков противника,не видит разумного предложения для его паса от партнёров.Что он видит поле и игроков-доказывал не раз.Про то,что по воротам мало попадает,так каждый пишет об этом.А по мне-как все наши форварды...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:00
Тяжело команде играть без главного тренера...
The Frei
The Frei
сегодня в 15:54
Надо старенького забивалу на пару сезонов купить и можно становиться чемпионом.

Салат из Челси идеальный вариант.

Я про Жиру если че.
Ater34ol
Ater34ol
сегодня в 15:09, ред.
Гаич точно не забивной, совсем не забивает, лучше бы Заболотного приобрели, тот хоть играть начал.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:02, ред.
У Мусы такой техники не было , ее и потом такой не было. , когда забивать стал. Он прибавил в технике , но до такого уровня , какой сейчас у Эджуке явно не дотягивал. Но ему хватало и того , что есть.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:00, ред.
3 гола пропущено за 10 мин...."отбивной" нефорвард тоже подкачал...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:59
Чалов ни на что негоден, зря его вовремя не продали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:53
Купили кучу форвардов и все никчемные и получается, что Чалов лучше них.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:49
По мне Эджуке на поминает раннего Мусу - такая же скорость и проблемы с завершающей фазой атаки. Даже лучшую версию Мусы, у Эджуке лучше получается с дриблингом и обводкой (если на запамятовал). При Слуцком Муса прогрессировал, работал над ошибками, забивал топ-клубам и был продан в Лестер за 15 млн не помню то ли фунтов то ли евро. Главный показатель работы тренерского штаба - развитие игроков. А сейчас в ЦСКА никто не прогрессирует. Ладно, что Влашич и Фернандес поддерживают свой уровень. На готового топ-нападающего никто денег не даст, надо растить самим. А если не получается в первую очередь работать над изменениями в тренерском штабе.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:33
Эджуке нужно жестко сажать на базу и отрабатывать последний пас или удар в створ. Парня научили бегать и обводить, но забыли рассказать, что иногда нужно пасовать и бить по воротам.
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 14:28
Трансферная политика цска самая толковая в РПЛ.
Grimexo
Grimexo
сегодня в 14:27
Неправда, Чалов есть и Гаич.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:23
Надо брать Вагнера Лава на год!
stunter90
stunter90
сегодня в 14:20, ред.
За что меня забанили 2й раз? за несогласие с мнением автора?? Второй раз за запись "МЮ может ждать титул 20 лет». Сульшер – тренер для середняков, идут на 15-м месте в АПЛ"
Я свои утверждения по отношению автора доказать могу, а вы свои что я его оклеветал доказать можете??
Кстати под этой темой я комментариев не оставлял: "Лаудруп: «Не верю, что Эриксен тактически не подходит „Интеру“»"
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