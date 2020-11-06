В «Тамбове» рассказали о тяжелом финансовом положении клуба

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о тяжелом финансовом положении клуба.
Ситуация тяжелая, и просвета не видно. Что будет дальше, никто не знает. В этом сезоне мы не получили финансирования. Сумму долга озвучивать не буду, но проблема есть, выручают личные средства руководства, трансферные доходы.
Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции — штрафы, закрытие заявки и так далее.
У меня сейчас одна надежда — на Худякова [спортивного директора «Тамбова»]. Мне кажется, что в силу своих хороших амбиций он не должен дать клубу пропасть. Как создатель клуба он предпринимает все усилия, и надеюсь, найдет выход.
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Спортивный принцип - это, конечно, хорошо, но зачем допускать в РПЛ не состоятельные по финансам клубы? Для того, чтобы потом ухудшать их состояние санкциями и штрафами? И зачем таким клубам самим лезть в РПЛ? Чтобы испытать это на своей шкуре? Им недостаточно многочисленных примеров других? Всё свидетельствует о том, что надо создавать лигу по принципу финансовой состоятельности клубов, с уменьшением числа участников до 16-ти и введением стадии плей-офф раздельно среди первых восьми клубов и среди вторых восьми. Количество выбывающих клубов должно определяться количеством более состоятельных претендентов. Примерно, как в КХЛ.
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Спортивный принцип - это, конечно, хорошо, но зачем допускать в РПЛ не состоятельные по финансам клубы? Для того, чтобы потом ухудшать их состояние санкциями и штрафами? И зачем таким клубам самим лезть в РПЛ? Чтобы испытать это на своей шкуре? Им недостаточно многочисленных примеров других? Всё свидетельствует о том, что надо создавать лигу по принципу финансовой состоятельности клубов, с уменьшением числа участников до 16-ти и введением стадии плей-офф раздельно среди первых восьми клубов и среди вторых восьми. Количество выбывающих клубов должно определяться количеством более состоятельных претендентов. Примерно, как в КХЛ.
Ждем реакции РФС.
Всем здоровья.
Ждем реакции РФС.
Всем здоровья.