Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

На игроков, задействованных в клубах и сборной, ложится огромная нагрузка. У нашей национальной команды 3 выездных матча. Потом у «Зенита» 4 подряд в гостях. График очень серьезный и нужно очень внимательно подходить к восстановлению. Что и будем делать. Те игроки, что останутся, будут работать в привычном режиме.

Схема? Планируем состав исходя из тех, кто готов. Надо до конца понять, кто сможет принять участие в игре, а кто нет. Исходя из этого будем встраивать игроков в тот вариант, который окажется наиболее правильным.