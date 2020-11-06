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Семак: «Играть через три дня на четвертый — нормальная ситуация»

сегодня, 15:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар08.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

На игроков, задействованных в клубах и сборной, ложится огромная нагрузка. У нашей национальной команды 3 выездных матча. Потом у «Зенита» 4 подряд в гостях. График очень серьезный и нужно очень внимательно подходить к восстановлению. Что и будем делать. Те игроки, что останутся, будут работать в привычном режиме.

Схема? Планируем состав исходя из тех, кто готов. Надо до конца понять, кто сможет принять участие в игре, а кто нет. Исходя из этого будем встраивать игроков в тот вариант, который окажется наиболее правильным.

«Краснодар» играл на выезде в ЛЧ? Не думаю, что это сильно осложняет. Три дня — достаточный срок, чтобы восстановиться. Через два дня на третий — да, сложнее. А играть через три на четвертый — нормальная ситуация. Мы находимся в таком же графике. Каждый год примерно то же самое происходит.

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альсато
альсато
сегодня в 19:11
Сцуко!..никто работать (каждый день) не хочет))))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:56
Хочешь быть Чемпионом - держи любой режим игр..
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:09
Еще бы очки набирались...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:01
Ясно, что не выдержат.
112910415
112910415
сегодня в 16:52
ух, как будет стараться Краснодар !
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:35
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:20
У тебя Дзюба не то что не бегает а уже и не ходит - а ты говоришь нормальная ситуация...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:16
Но не так аритмично.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:13, ред.
Семаку может и нормально .....а вот пенсионерам-пешеходам зенита не всем такое по плечу...еле, еле набрали одно очко в группе и опять могут занять четвертое место.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 16:07
он сказал слово ИГРАТЬ??? Он знает его)))) Где ты видел Богданыч игру?? Мучение трусливого льва без зубов...вот что это за игра)) Юморист...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:02
Играть через три дня на четвертый — нормальная ситуация, вот только клубы наши играют совсем ненормально, причем все без исключения. То , что прокатывает в РПЛ , явно маловато для ЕК, что и подтвердили результаты : 12 матчей сыграли и ни одной победы. Выходит , что не очень то привыкли наши команды к такому графику, хотя уже пора бы и привыкнуть. Вся Европа так много лет играет и ничего. Жалуются и они , но это только проигравшие, победителей обычно все устраивает.
Как то так.
Всем здоровья.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:58
Главное войти в ритм. Нормаль так.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:53
Дык все устали!
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