Шунин: «Условия в Тбилиси были ужаснейшими»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотиви» (1:2).
Так выпало, что в Грузии мы играли на выезде. А если бы прошли дальше, то и следующий матч провели бы в гостях. Сейчас все находятся примерно в одинаковой ситуации. Стоит отметить, что условия в Тбилиси были ужаснейшими. Но это не отмазки, конечно.
В ФНЛ нет таких полей, как в Тбилиси. Мы переодевались у основного поля хорошего качества, а играть отборочный матч Лиги Европы вышли на тренировочное, которое было в ужасном состоянии. Плохой газон, плохое освещение. Странно, ведь к матчам такого уровня надо готовиться.
мы забили классный гол,
подвели нас только яйца,
ну и подкачал танцпол...
мы забили классный гол,
подвели нас только яйца,
ну и подкачал танцпол...