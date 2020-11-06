Шунин: «Условия в Тбилиси были ужаснейшими»

Голкипер «Динамо» прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотиви» (1:2).

Так выпало, что в Грузии мы играли на выезде. А если бы прошли дальше, то и следующий матч провели бы в гостях. Сейчас все находятся примерно в одинаковой ситуации. Стоит отметить, что условия в Тбилиси были ужаснейшими. Но это не отмазки, конечно.