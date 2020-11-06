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Шунин: «Условия в Тбилиси были ужаснейшими»

сегодня, 15:08
ЛокомотивиЛоготип футбольный клуб Локомотиви (Тбилиси)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотиви» (1:2).

Так выпало, что в Грузии мы играли на выезде. А если бы прошли дальше, то и следующий матч провели бы в гостях. Сейчас все находятся примерно в одинаковой ситуации. Стоит отметить, что условия в Тбилиси были ужаснейшими. Но это не отмазки, конечно.

В ФНЛ нет таких полей, как в Тбилиси. Мы переодевались у основного поля хорошего качества, а играть отборочный матч Лиги Европы вышли на тренировочное, которое было в ужасном состоянии. Плохой газон, плохое освещение. Странно, ведь к матчам такого уровня надо готовиться.

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Сп62
Сп62
сегодня в 20:01
А разве эксперт УЕФА не присутствует на матче?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:42
Балованные они стали
альсато
альсато
сегодня в 18:59
условия ужасные да, но вы то сыграли еще хуже))))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:29
Нечего ругаться,братцы-
мы забили классный гол,
подвели нас только яйца,
ну и подкачал танцпол...
David Young
David Young ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 18:25
Я говорил о ситуации в целом, по-настоящему хороших полей действительно немало. Но для супердержавы, где футбол - спорт номер один, ситуация с полями и футболом в целом могла бы быть значительно лучше. В том то и проблема, что Тамбов не играет в своём же городе, который далеко не деревня, и может вылететь, вне зависимости от результатов, в ФНЛ, из-за отсутствия соответствующего нормам стадиона.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:22, ред.
Согласен, но не во всей же России. Да у Тамбова то и поля нет , по всей Стране скитаются....).
David Young
David Young ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:36
В Тамбове.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:26
А где в РПЛ С ПОЛЯМИ НЕ ВСЕ ХОРОШО ????
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:03
Отмазку придумал.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:20, ред.
братан, даже если едешь на кавказ, не рассчитывай на хорошую поляну....бери "траву" с собой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:15
Что поделаешь Грузия.
David Young
David Young
сегодня в 15:14
В России с полями тоже не всё хорошо, мягко говоря. Да и позора Динамо это не смывает, что Шунин, впрочем, и не отрицает.
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