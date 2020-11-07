Парфёнов: «Пауза пойдёт нам на пользу»

Наставник «Арсенала» прокомментировал ничью против «Ротора» в матче 14-го тура РПЛ .

Двоякое впечатление. Остался осадок от того, что не победили. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Вероятно, что потом сказалась психология, что надо набирать очки. Немного испугались. Кроме того, есть травмированные игроки, так что не хватило усиления, свежей крови.

Пауза пойдет нам на пользу. Сможем познакомиться, объясню ребятам свое видение и требования. Другого пути, кроме как всем сплотиться, пахать, работать, нет.