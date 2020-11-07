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Парфёнов: «Пауза пойдёт нам на пользу»

сегодня, 20:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью против «Ротора» в матче 14-го тура РПЛ.

Двоякое впечатление. Остался осадок от того, что не победили. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Вероятно, что потом сказалась психология, что надо набирать очки. Немного испугались. Кроме того, есть травмированные игроки, так что не хватило усиления, свежей крови.

Пауза пойдет нам на пользу. Сможем познакомиться, объясню ребятам свое видение и требования. Другого пути, кроме как всем сплотиться, пахать, работать, нет.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт против «Локомотива» 21 ноября в рамках 15-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:34
Пауза на данном этапе пойдет на пользу многим. Из-за тяжелейшего графика во многих командах много травмированных , плюс вирус все время вмешивается. Многие игроки просто устали. А к играм в ЕК многие смогут восстановиться , набрать физические кондиции. А то в ЕК все совсем печально. Тяжелее придется сборникам, но - это необходимость, от этого никуда не деться. Ждем завтрашних противостояний , там будет очень жарко.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:16
посмотрим просто так говорить нет смысла)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:15
Должна помочь
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 20:13
тренер везунчик (Кубок с Тосно) оборотился в явного неудачника ...
drug01
drug01
сегодня в 20:12
Будет время наладить игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:09
Она всем поможет...
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