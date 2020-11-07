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Мостовой: «Не стал бы говорить, что Тедеско находится в кризисе»

сегодня, 19:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями после матча москвичей против «Урала» в рамках 14-го тура РПЛ.

Я и говорил, что «Урал», если сыграет тактически грамотно, отберёт очки. Но не стал бы говорить, что Тедеско в кризисе, обычная ситуация. Но можно сказать, что немного «Спартак» перехвалили.

Ничего страшного в этой ничьей нет. Все ещё будут терять очки. Не стоит забывать, что «Спартак» не играет в еврокубках, поэтому у команды преимущество. Если уж этим не пользоваться, то я уже не знаю...

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:31
Три позорных матча в еврокубках соперников,три полноценных паузы "Спартака" для тренировок и восстановления,а воз и ныне там...Поэтому "если ничего страшного",то и непонятно,чем они занимались.
112910415
112910415
сегодня в 21:14
да не в кризисе, но где точность удара ?
Мостовой нынче сдержанный )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:07
Подождем-с чуть-чуть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:47
Если до весны не будет должного отрыва то Спартаку кердык.
протон1
протон1
сегодня в 20:41
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен поведением форварда клуба Александра Кокорина, пишут СМИ.

кокорин думает что он еще тот бог))) нет кокорин пора спустится . то что ты отмотал сроки тебе на пользу не пошли. пахать на до . мамаев и то лучше кое что осознал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:29
Тедеско нет, а его команда в полном
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:28
Да ладно , заныли.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:12
Когда получаешь мощную судейскую поддержку - ничего не страшно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
но и нет повода для оптимизма))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:57
Один матч не показатель
beefs
beefs
сегодня в 19:51
конечно не страшно, жутковато...
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