Мостовой: «Не стал бы говорить, что Тедеско находится в кризисе»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями после матча москвичей против «Урала» в рамках 14-го тура РПЛ .

Я и говорил, что «Урал», если сыграет тактически грамотно, отберёт очки. Но не стал бы говорить, что Тедеско в кризисе, обычная ситуация. Но можно сказать, что немного «Спартак» перехвалили.

Ничего страшного в этой ничьей нет. Все ещё будут терять очки. Не стоит забывать, что «Спартак» не играет в еврокубках, поэтому у команды преимущество. Если уж этим не пользоваться, то я уже не знаю...