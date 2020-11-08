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Сроки восстановления Фати будут зависеть от его решения об операции

сегодня, 11:21

Сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Ансу Фати будут зависеть от его решения об операции, сообщает AS.

По информации источника, 17-летний хавбек должен решить, будет ли он делать операцию на разорванном мениске. В зависимости от решения и успешности операции срок восстановления может составить от двух до четырех месяцев.

Отмечается, что медштаб «Барселоны» настаивает на сохранении мениска без операционного вмешательства.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 12:43
Риторический вопрос...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Сегодня на соккере со словом "руки" надо поаккуратнее)...
RoArt
RoArt
сегодня в 12:27
Здоровья Фати, в таких вопросах лучше не спешить!
particular
particular
сегодня в 12:23, ред.
Жаль, что талантливому парняге на подьёме карьеры придётся пройти через серьёзную травму и непредсказуемые руки коновалов...
Мяyчело
Мяyчело ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 11:42
указали наверное сверху)) про зенит нельзя писать плохое)
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 11:41
А почему статью о Дзюбе убрлаи?!!!!!!!!!!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:38
Плохо. Вот так всегда, появляется игрок молодой и травма его косит.
Я болею за Реал. Но только неадекваты могут желать проблем со здоровьем соперникам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:34
Медицина штука сложная..
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 11:33
молимся за здоровье пацана
ATG
ATG
сегодня в 11:32
Лучше дольше, но без операции
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:30
Здоровья парню!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:29
Нужно сделать так, чтобы потом его это не беспокоило.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:22
пусть это будет быстро
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