Сроки восстановления Фати будут зависеть от его решения об операции

Сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Ансу Фати будут зависеть от его решения об операции, сообщает AS.
По информации источника, 17-летний хавбек должен решить, будет ли он делать операцию на разорванном мениске. В зависимости от решения и успешности операции срок восстановления может составить от двух до четырех месяцев.
Отмечается, что медштаб «Барселоны» настаивает на сохранении мениска без операционного вмешательства.
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Я болею за Реал. Но только неадекваты могут желать проблем со здоровьем соперникам.