Сроки восстановления Фати будут зависеть от его решения об операции

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сегодня, 11:21

Сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Ансу Фати будут зависеть от его решения об операции, сообщает AS.

По информации источника, 17-летний хавбек должен решить, будет ли он делать операцию на разорванном мениске. В зависимости от решения и успешности операции срок восстановления может составить от двух до четырех месяцев.

Отмечается, что медштаб «Барселоны» настаивает на сохранении мениска без операционного вмешательства.