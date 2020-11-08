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«Ювентус» не удержал победу над «Лацио» в Серии А

сегодня, 16:40
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» не удержал победу над «Лацио».

«Ювентус» с 13 очками остаётся на 3-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (11) — на 9-м месте.

стадион Олимпико

«Лацио» — «Ювентус» 1:1 (0:1)
Голы: Кайседо 90+5 — Криштиану Роналду 15

«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт 54), Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Акпа Акпро 77), Альберто (Перейра 77), Фарес (Лаццари 54), Мурики (Кайседо 54), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Ювентус»: Щесны, Демирал, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Фработта, Кулусевски (МакКенни 76), Мората (Бернардески 88), Криштиану Роналду (Дибала 76)
Главный тренер: Пирло Андреа.

Предупреждения: Катальди 45+1, Бентанкур 51, Акпа Акпро 78, Куадрадо 84

Судья: Масса Давиде.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 17:10
Если в Ювентусе думают о трофеях, они с ума сошли. Такая игра - уровень ЛЕ
allemz
allemz
сегодня в 17:10
Ювентус победным маршем мчится к завоеванию Скудеттки :)
sihafazatron
sihafazatron ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 17:05
рональда 1 раз подставил ножку и с метра забил в пустые, и 5 раз запорол! но все равно он лучший, а все остальные днари))) был бы вместо него погребняк юве бы выиграл в 2-3 мяча
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
сегодня в 17:04
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 17:02, ред.
    не не судья должен был где нибудь пенку поставить, чтобы пенальда оформил дубль, и помог отскочить юве, щас начнется страшный искромет у ювентийцев и любителей кристины))))))) во всем виноваты партнеры, пеналда святой, он же забилд гол, Пирло физрук, что его поменял гнать в шею.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 16:49, ред.
    Мдаа, Ювентус не смог удержать победу. У команд недостаток качественных кадров. То во-первых, Куадрадо и Бентанкур грубую ошибку допустили в момент гола Лацио, когда соперник проскачил между ними как между школьниками. Во-вторых, не использовали свои моменты. В-третьих, Лацио молодцы, что бились до конца и добились положительного результата. В-четвёртых, Пирло грубо ошибся с заменами, а Инзаги наоборот. Кайседо пока тащит свою команду. Ювентусу очень трудно будет взять скудетто в этом сезоне. Всё таки, на одних Роналду, Морате и Кулусевски далеко не уйдешь. Им нужно качественные партнёра!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:48
    И снова Кайседо! Он реально джокер в рукаве у Индзаги, я смотрю) По сути Ювентус должен был доводить матч до победы, но футбольная фортуна от них отвернулась.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 16:48
    Кайседо разыгрался с Мирзовым, лучшие сейчас в европе
    Данил Бритвин
    Данил Бритвин ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 16:46
    Спасибо, исправили
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 16:46
    Что не нападала увольнения? хахахаха
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    А что там не так?
    старина
    старина
    сегодня в 16:45
    Опять Кайседо?)
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:44
    Исправьте заголовок!
    Адремевю
    Адремевю
    сегодня в 16:42
    Алё! Вы там бухие?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 16:42
    Вроде ничья была
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