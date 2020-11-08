«Ювентус» не удержал победу над «Лацио» в Серии А

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сегодня, 16:40

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» не удержал победу над «Лацио».

«Ювентус» с 13 очками остаётся на 3-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (11) — на 9-м месте.

стадион Олимпико

«Лацио» — «Ювентус» 1:1 (0:1)

Голы: Кайседо 90+5 — Криштиану Роналду 15

«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт 54), Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Акпа Акпро 77), Альберто (Перейра 77), Фарес (Лаццари 54), Мурики (Кайседо 54), Корреа

Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Ювентус»: Щесны, Демирал, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Фработта, Кулусевски (МакКенни 76), Мората (Бернардески 88), Криштиану Роналду (Дибала 76)

Главный тренер: Пирло Андреа.

Предупреждения: Катальди 45+1, Бентанкур 51, Акпа Акпро 78, Куадрадо 84

Судья: Масса Давиде.