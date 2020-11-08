«Ювентус» не удержал победу над «Лацио» в Серии А

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» не удержал победу над «Лацио».
«Ювентус» с 13 очками остаётся на 3-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (11) — на 9-м месте.
стадион Олимпико
«Лацио» — «Ювентус» 1:1 (0:1)
Голы: Кайседо 90+5 — Криштиану Роналду 15
«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт 54), Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Акпа Акпро 77), Альберто (Перейра 77), Фарес (Лаццари 54), Мурики (Кайседо 54), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Ювентус»: Щесны, Демирал, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Фработта, Кулусевски (МакКенни 76), Мората (Бернардески 88), Криштиану Роналду (Дибала 76)
Главный тренер: Пирло Андреа.
Предупреждения: Катальди 45+1, Бентанкур 51, Акпа Акпро 78, Куадрадо 84
Судья: Масса Давиде.