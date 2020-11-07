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Крупное поражение «Спартака-2», победа «Оренбурга». Итоги 20-го тура ФНЛ

сегодня, 18:56

Завершился очередной тур ФНЛ.

«Томь» — «Оренбург» 0:1
Гол: Козлов Андрей 68

«Иртыш» — «Чайка» 2:2
Голы: Масловский Александр 46 — Глушков Никита 35, Умаев Идрис 80

«Велес» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Галоян Артур 15, Малания Диего 56 (пенальти), Кирсанов Никита 89 — Петров Илья 43 (пенальти)

«Спартак-2» — «Нижний Новгород» 0:4
Голы: Калинский Николай 14, Сулейманов Тимур 72, Горбунов Игорь 75, Гоцук Кирилл 87

«Чертаново» — «Енисей» 1:2
Голы: Надольский Александр 73 — Саная Анзор 29, Глушков Никита 64

«Волгарь» — «Торпедо» 3:2
Голы: Воробьёв Дмитрий 7, Погосов Артем 37, Локтионов Роман 53 — Калмыков Амур 45+1, Рязанцев Александр 69

«Крылья Советов» — «Акрон» 3:0
Голы: Зиньковский Антон 8 (пенальти), Сергеев Иван 10, Полуяхтов Владимир 32

«Динамо» — «СКА-Хабаровск» 2:5
Голы: Мараев Николай 9, Каретник Сергей 23 — Базелюк Константин 21, Базелюк Константин 47, Квеквескири Ираклий 49, Брагин Владислав 56, Базелюк Константин 64 (пенальти)

«Алания» — «Балтика» 5:0
Голы: Хадарцев Батраз 17 (пенальти), Качмазов Сослан 57, Шавлохов Давид 61, Гурциев Батраз 65, Гурциев Батраз 77

«Факел» — «Шинник» 2:0
Голы: Разборов Андрей 17, Дмитриев Олег 85 (пенальти)

«Текстильщик» — «Краснодар-2» 0:0

С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Denfard
Denfard
сегодня в 21:29
Я не знаю, что случилось с нашим футболом но точно знаю РФС до сих пор не может определится расширять РПЛ ДО 24 команд или сократить до 12 и что будет дальше с нашим футболом ничего не понятно ЛЧ ЛЕ все наши клубы с треском провалили показали Европе что наш чемпионат самый слабый и убогий физическое состояние очень слабое команды не выдерживают 90 минут игры за игру два точных паса а остальное время бегают как собачки что бы отобрать мяч у Севильи вот такой наш футбол как и РФС с его членами
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 20:41, ред.
Удачно сыграли свиньи-2, что тут скажешь.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:15
Достойная смена растет у cпартака
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 20:06
Как говорит Селихов: "Не семь - и ладно!"
Denfard
Denfard
сегодня в 20:01
Я считаю, что тренера Брянского Динамо которое скатывается в зону вылета надо гнать из команды, это не допустимо в команде всего два забивных футболиста, а остальные вообще не пригодны. Необходимо срочно усиление команды никого попало брать, а опытных забивных футболистов. Посмотрите на ВОЛГАРЬ был внизу турнирной таблице, а сейчас обошёл Динамо по всем показателям Следующая игра с Чайкой и опять будет поражение, . а там и Енисей и опять чего ждать поражения или смену тренера выбирать вам .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:17
НН рвётся в вышку. Хватит ли сил по дистанции?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:13
Как болельщик КС рад их крупной победе и голами Зиньковского (пусть и с пенальти) и Полуяхтова. Не ожидал в начале турнира, что Нижний Новгород будет бороться за выход в высшую лигу. Остальные коллективы наверху таблицы более - менее ожидаемо. Высокая плотность не позволяет выявить явного лидера. Все еще впереди.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:08
Юные хряки влетели по полной. Надежная смена растет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:58
и тут всё на своих местах))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:57
там всегда все наоборот
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