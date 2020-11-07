Крупное поражение «Спартака-2», победа «Оренбурга». Итоги 20-го тура ФНЛ

Завершился очередной тур ФНЛ.
«Томь» — «Оренбург» 0:1
Гол: Козлов Андрей 68
«Иртыш» — «Чайка» 2:2
Голы: Масловский Александр 46 — Глушков Никита 35, Умаев Идрис 80
«Велес» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Галоян Артур 15, Малания Диего 56 (пенальти), Кирсанов Никита 89 — Петров Илья 43 (пенальти)
«Спартак-2» — «Нижний Новгород» 0:4
Голы: Калинский Николай 14, Сулейманов Тимур 72, Горбунов Игорь 75, Гоцук Кирилл 87
«Чертаново» — «Енисей» 1:2
Голы: Надольский Александр 73 — Саная Анзор 29, Глушков Никита 64
«Волгарь» — «Торпедо» 3:2
Голы: Воробьёв Дмитрий 7, Погосов Артем 37, Локтионов Роман 53 — Калмыков Амур 45+1, Рязанцев Александр 69
«Крылья Советов» — «Акрон» 3:0
Голы: Зиньковский Антон 8 (пенальти), Сергеев Иван 10, Полуяхтов Владимир 32
«Динамо» — «СКА-Хабаровск» 2:5
Голы: Мараев Николай 9, Каретник Сергей 23 — Базелюк Константин 21, Базелюк Константин 47, Квеквескири Ираклий 49, Брагин Владислав 56, Базелюк Константин 64 (пенальти)
«Алания» — «Балтика» 5:0
Голы: Хадарцев Батраз 17 (пенальти), Качмазов Сослан 57, Шавлохов Давид 61, Гурциев Батраз 65, Гурциев Батраз 77
«Факел» — «Шинник» 2:0
Голы: Разборов Андрей 17, Дмитриев Олег 85 (пенальти)
«Текстильщик» — «Краснодар-2» 0:0
С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.