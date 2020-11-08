«Бавария» снова победила в Дер-Класикер. Итоги 7-го тура Бундеслиги

Завершился 7-й тур чемпионата Германии.
«Вердер» — «Кельн» 1:1
Голы: Биттенкурт Леонардо 82 (пенальти) — Мойсандер Никлас 67 (автогол)
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 3:0
Голы: Конате Ибрахима 26, Забитцер Марсель 70 (пенальти), Анхелиньо 89
«Унион» — «Арминия» 5:0
Голы: Эндо Кеита 3, Андрих Роберт 13, Бекер Шеральдо 45+2, Крузе Макс 52 (пенальти), Тойхерт Седрик 89
«Майнц» — «Шальке-04» 2:2
Голы: Бросински Даниель 6 (пенальти), Матета Жан-Филипп 45+2 (пенальти) — Ут Марк 36, Сент-Джаст Йеремия 82 (автогол)
«Аугсбург» — «Герта» 0:3
Голы: Кунья Матеус 44 (пенальти), Люкебакио Доди 52, Пёнтек Кшиштоф 86
«Штутгарт» — «Айнтрахт» 2:2
Голы: Гонсалес Николас 17 (пенальти), Кастро Гонсало 37 — Силва Андре 61, Абрахам Давид 75
«Боруссия» Д — «Бавария» 2:3
Голы: Ройс Марко 45, Холанд Эрлинг 83 — Алаба Давид 45+4, Левандовски Роберт 48, Сане Лерой 80
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» 2:1
Голы: Штеффен Ренато 5, Вегхорст Вут 26 — Адамян Саркис 87
«Байер» — «Боруссия» М 4:3
Голы: Аларио Лукас 27, Аларио Лукас 41, Бэйли Леон 68, Баумгартлингер Юлиан 82 — Штиндль Ларс 18 (пенальти), Штиндль Ларс 30, Лазаро Валентино 90+
В центральном матче тура, и в целом главном матче Бундеслиги уже много лет, Бавария, не смотря на серьёзные потери в составе, сумела в напряжённой игре переиграть главного конкурента - Боруссию Дортмунд, эта победа очень важна для Баварии, но чемпионская гонка ещё далеко не закончена, и обещает быть напряжённой до как минимум 35-го тура.
Майнц и Шальке, так же, как и Штутгарт и Айнтрахт, сыграли 2:2. Забивные ничьи, которые показывают, что как внизу, так и в середине таблицы будет яростная борьба.
РБ Лейпциг сумел забить три и не пропустить ни одного, и доказал, что всё ещё является очень сильной командой, способной бороться за место в тройке как минимум.
Герта сумела в гостях разгромить неслабый Аугсбург, значительное достижение для берлинского клуба.
Унион сумело разгромить Арминию со счётом 5:0 и доказал, что не стоит списывать его со счетов или недооценивать.
Вердер и Кёльн сыграли вничью, Вердер продолжает уверенно идти с малым количеством поражений, а Кёльн добыл важное очко в гостях.
Вольфсбург сумел обыграть Хоффенхайм, сильного соперника, у которого уже пятый матч подряд не получается победить. Тогда как у Вольфсбурга после семи туров - 2 победы, 5 ничьих, и 0 поражений, интересно увидеть, что эти сильные, но нетоповые немецкие клубы покажут в этом сезоне в следующих турах.
Байер и Боруссия Менхенгладбах сыграли настоящий матч-триллер, забили аж 7 голов на двоих, а победил Байер, сыгравший немного лучше.
В центральном матче тура, и в целом главном матче Бундеслиги уже много лет, Бавария, не смотря на серьёзные потери в составе, сумела в напряжённой игре переиграть главного конкурента - Боруссию Дортмунд, эта победа очень важна для Баварии, но чемпионская гонка ещё далеко не закончена, и обещает быть напряжённой до как минимум 35-го тура.
Майнц и Шальке, так же, как и Штутгарт и Айнтрахт, сыграли 2:2. Забивные ничьи, которые показывают, что как внизу, так и в середине таблицы будет яростная борьба.
РБ Лейпциг сумел забить три и не пропустить ни одного, и доказал, что всё ещё является очень сильной командой, способной бороться за место в тройке как минимум.
Герта сумела в гостях разгромить неслабый Аугсбург, значительное достижение для берлинского клуба.
Унион сумело разгромить Арминию со счётом 5:0 и доказал, что не стоит списывать его со счетов или недооценивать.
Вердер и Кёльн сыграли вничью, Вердер продолжает уверенно идти с малым количеством поражений, а Кёльн добыл важное очко в гостях.
Вольфсбург сумел обыграть Хоффенхайм, сильного соперника, у которого уже пятый матч подряд не получается победить. Тогда как у Вольфсбурга после семи туров - 2 победы, 5 ничьих, и 0 поражений, интересно увидеть, что эти сильные, но нетоповые немецкие клубы покажут в этом сезоне в следующих турах.
Байер и Боруссия Менхенгладбах сыграли настоящий матч-триллер, забили аж 7 голов на двоих, а победил Байер, сыгравший немного лучше.