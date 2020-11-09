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«Это моя вина». Зидан прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии»

сегодня, 08:46
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия4 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после поражения от «Валенсии» в 9-м туре Ла Лиги (1:4).

Да, очевидно, что это болезненное поражение. Ведь матч мы начали хорошо. Первые полчаса были хорошими, мы забили. Но после ответного гола случилось то, что случилось.

Что касается трех пенальти в наши ворота, то судья и должен за всем этим следить. Мы три раза пропустили с пенальти и еще один раз забили в свои ворота. Все это свалилось на нас. Это слишком много сегодня для нас.

Это моя вина, потому что я тренер, и я должен искать решение. Но мы хорошо сыграли первые полчаса, и после ничьей матч полностью изменился. Это случалось с нами несколько раз, и мне это не нравится.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:58
А что тут ещё скажешь? Все три пенальти были по делу, кто Рамоса заставлял играть в гандбол в своей штрафной, а Лукаса Васкеса в волейбол? Ну, а автогол просто несчастье, которого не ждёшь.
По всем показателя Реал превзошёл Валенсию с большим преимуществом, но получил разгром. Просто так сложились обстоятельства, так иногда бывает и объяснить сложно, а порой невозможно. Остаётся только взять вину на себя.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:48
Ясное дело, что твоя.....еще одно и на выход
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:47
Это вина команды
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