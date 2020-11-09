«Это моя вина». Зидан прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии»

Главный тренер «Реала» поделился эмоциями после поражения от «Валенсии» в 9-м туре Ла Лиги (1:4).

Да, очевидно, что это болезненное поражение. Ведь матч мы начали хорошо. Первые полчаса были хорошими, мы забили. Но после ответного гола случилось то, что случилось.

Что касается трех пенальти в наши ворота, то судья и должен за всем этим следить. Мы три раза пропустили с пенальти и еще один раз забили в свои ворота. Все это свалилось на нас. Это слишком много сегодня для нас.

Это моя вина, потому что я тренер, и я должен искать решение. Но мы хорошо сыграли первые полчаса, и после ничьей матч полностью изменился. Это случалось с нами несколько раз, и мне это не нравится.