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Пирло: «„Ювентусу“ не хватает злости и желания»

сегодня, 08:22
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями от матча чемпионата Италии с «Лацио» (1:1).

Мы провели отличный матч, у соперника не было ни одного удара в створ. Чемпионом становится тот, кто заботится о каждой детали. Мы плохо владели мячом в последние 10 секунд матча, и они сравняли счет.

Настрой – самое главное. Игра не сложится с плохим настроем. Нам не хватает злости и желания. Результат плох, мы заслуживали большего. Хотя ничто не предвещало, что мы пропустим. Мы должны играть лучше. У нас были проблемы с владением мячом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:04
Пора судей подключать, иначе милан не догнать)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:56
Юве не хватило просто тяму.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:48
Кристи учит быть душками игроков, быть мягкими, какая может быть злость у парней в розовом.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:38
В этом сезоне Ювентус не блещет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:31
Счет на табло , остальное - это все забудется.
beefs
beefs
сегодня в 08:27
корона не щадит никого....
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