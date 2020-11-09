Пирло: «„Ювентусу“ не хватает злости и желания»

Главный тренер «Ювентуса» поделился впечатлениями от матча чемпионата Италии с «Лацио» (1:1).

Мы провели отличный матч, у соперника не было ни одного удара в створ. Чемпионом становится тот, кто заботится о каждой детали. Мы плохо владели мячом в последние 10 секунд матча, и они сравняли счет.

Настрой – самое главное. Игра не сложится с плохим настроем. Нам не хватает злости и желания. Результат плох, мы заслуживали большего. Хотя ничто не предвещало, что мы пропустим. Мы должны играть лучше. У нас были проблемы с владением мячом.