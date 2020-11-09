Пиоли — о матче с «Вероной»: «Златан был разочарован ничьей»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями после ничьей в матче Серии А с «Вероной» (2:2).

Мы знали, что после матча в Лиге Европы игры против таких соперников, как «Удинезе» и «Верона», отнимут много сил. Они могут готовиться к этому матчу всю неделю, тогда как у нас есть одна мини-тренировка. Мы хотим улучшить положение, которое было у нас в прошлом сезоне, и пройти как можно дальше в Европе.

Златан сказал мне, что он был разочарован, потому что мы могли выиграть игру, что ему нужен этот перерыв, чтобы отдохнуть. Это верно, на самом деле, но мы боролись в еврокубке, поэтому все сложилось таким образом.