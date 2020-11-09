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Пиоли — о матче с «Вероной»: «Златан был разочарован ничьей»

сегодня, 08:30
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после ничьей в матче Серии А с «Вероной» (2:2).

Мы знали, что после матча в Лиге Европы игры против таких соперников, как «Удинезе» и «Верона», отнимут много сил. Они могут готовиться к этому матчу всю неделю, тогда как у нас есть одна мини-тренировка. Мы хотим улучшить положение, которое было у нас в прошлом сезоне, и пройти как можно дальше в Европе.

Златан сказал мне, что он был разочарован, потому что мы могли выиграть игру, что ему нужен этот перерыв, чтобы отдохнуть. Это верно, на самом деле, но мы боролись в еврокубке, поэтому все сложилось таким образом.

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Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 09:00
Ну это теперь история....хотя могли и выиграть
Loko57
Loko57
сегодня в 08:55
Ибра - красава! Но пенальти надо забивать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:44
Во всём мире считают, что график в этом году изматывающий и те кто не участвует в еврокубках могут лучше подготовиться к матчам. И только один Тедеско нормальной недельной подготовкой к матчам оправдывает свои неудачи!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:39
Ибрагимович тянет всю команду.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:37
Он спас очко.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:37, ред.
Возраст все таки сказывается. Иногда отдых нужен.
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