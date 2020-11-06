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«Динамо» уведомило РПЛ о результатах тестирования на коронавирус

сегодня, 20:48

«Динамо» уведомило Российскую Премьер-Лигу о результатах тестирования на коронавирус футболистов и членов команды.

«Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведённого 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь «Динамо» Антон Шунин был изолирован от команды», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось, что Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:26
Не факт что больных нет.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:48
Хорошо что все здоровы
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