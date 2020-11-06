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Шварц: «Вполне вероятно, что Шунин не сыграет против „Локомотива“»

сегодня, 13:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив08.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии голкипера Антона Шунина перед матчем 14-го тура РПЛ против «Локомотива». Вчера стало известно, что тест Шунина на коронавирус показал сомнительный результат.

Очень рад, что в воскресенье состоится первое московское дерби. Могу сказать, что физически команда хорошо готова. Мы проанализировали игры «Локо» в ЛЧ и в РПЛ. Можем сказать, что в команде мастеровые игроки, матч с «Атлетико» это показал. Важный момент — сохранить баланс между атакой и нападением. Очень рады, что игра состоится вечером. Это особая атмосфера матча.

Вполне вероятно, что Шунин не сыграет, но окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:58
Уже точно не сыграет, перестрахуютмя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:23
корона кажет отстранение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:23
Это большая потеря...
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