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Роналду присоединится к сборной Португалии, несмотря на травму

сегодня, 15:51

Il Corriere dello Sport утверждает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединится к сборной Португалии, несмотря на травму, которую он получил в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».

Форвард был заменен на 76-й минуте матча из-за вывиха лодыжки. Однако травма не была такой серьезной, как предполагалось ранее. В ближайшее время Роналду пройдет медицинское обследование.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:59
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 17:10
    В сборной он даже со скамейки умудряется помогать.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 16:40
    ахаххахаха) бедненький
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 16:12
    ХЗ , может очередную стату набить)
    Сидел бы в Турине и залечивал травму , вдруг усугубит и тем самым навредит и себе и клубу который ему зп платит.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 16:09
    А чего, пусть побегает последнюю 20минутку
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:57
    Будет не будет играть не ясно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:56
    и к чему это мнимое геройство?))))))))))))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 15:56
    Серьёзное усиление? Выздоровление Рональде.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:54
    Как же без него?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:54
    Будет учиться тренерству.
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