Роналду присоединится к сборной Португалии, несмотря на травму

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сегодня, 15:51

Il Corriere dello Sport утверждает, что нападающий «Ювентуса» присоединится к сборной Португалии, несмотря на травму, которую он получил в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».

Форвард был заменен на 76-й минуте матча из-за вывиха лодыжки. Однако травма не была такой серьезной, как предполагалось ранее. В ближайшее время Роналду пройдет медицинское обследование.