Il Corriere dello Sport утверждает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединится к сборной Португалии, несмотря на травму, которую он получил в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».
Форвард был заменен на 76-й минуте матча из-за вывиха лодыжки. Однако травма не была такой серьезной, как предполагалось ранее. В ближайшее время Роналду пройдет медицинское обследование.
Сидел бы в Турине и залечивал травму , вдруг усугубит и тем самым навредит и себе и клубу который ему зп платит.
Сидел бы в Турине и залечивал травму , вдруг усугубит и тем самым навредит и себе и клубу который ему зп платит.