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Дзенга: «„Интер“ хорош, но мелкие нюансы мешают ему побеждать»

сегодня, 15:55

Один из лучших вратарей в истории мирового футбола Вальтер Дзенга поделился мнением об игре «Интера» в текущем сезоне.

Если бы я сказал те слова, которые сказал Конте, меня бы расстреляли. Я уже говорил в прошлом году с Антонио, что он должен меньше дискутировать.

Все хотят победить, но давление, которое испытывает такая команда, как «Интер», отличается от других команд. Результаты можно увидеть в конце концов, ничья дома с «Аталантой» — это не так уж плохо. Бывают моменты, когда вы тратите много и получаете мало.

Команда хороша, но мелкие нюансы мешают выигрывать. Им просто нужен переломный момент, как это произошло в прошлом году у «Аталанты» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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sniper_klon
sniper_klon
сегодня в 17:07
Ничья с Аталантой и правда неплохо, а Алексей Миранчук не такой уж и мелкий нюанс...
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 16:10
Оправдания, это удел слабых, ты либо что-то делаешь даже через не могу, либо идёшь 3. Вот мы сейчас где-то в направлении на 3. И Конте упорно не хочет сходить с этой дорожки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:00
ну прям как танцорам))))))))
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