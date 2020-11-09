Дзенга: «„Интер“ хорош, но мелкие нюансы мешают ему побеждать»

Один из лучших вратарей в истории мирового футбола поделился мнением об игре «Интера» в текущем сезоне.

Если бы я сказал те слова, которые сказал Конте, меня бы расстреляли. Я уже говорил в прошлом году с Антонио, что он должен меньше дискутировать.

Все хотят победить, но давление, которое испытывает такая команда, как «Интер», отличается от других команд. Результаты можно увидеть в конце концов, ничья дома с «Аталантой» — это не так уж плохо. Бывают моменты, когда вы тратите много и получаете мало.

Команда хороша, но мелкие нюансы мешают выигрывать. Им просто нужен переломный момент, как это произошло в прошлом году у «Аталанты» на групповом этапе Лиги чемпионов.