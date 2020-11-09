Лёв — о Мюллере, Боатенге и Хуммельсе: «Решено не вызывать их в сборную»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал невызов в национальную команду защитника дортмундской «Боруссии» и игроков «Баварии» и .

Мы не вызывали этих футболистов [в 2019 году]. На сегодняшний день ничего не изменилось, нельзя все вернуть.

Это игроки высокого уровня. Если в следующем году у нас возникнут проблемы с ключевыми игроками, я оценю ситуацию соответствующим образом и подумаю об альтернативных вариантах.