Лёв — о Мюллере, Боатенге и Хуммельсе: «Решено не вызывать их в сборную»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал невызов в национальную команду защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса и игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Джерома Боатенга.
Мы не вызывали этих футболистов [в 2019 году]. На сегодняшний день ничего не изменилось, нельзя все вернуть.
Это игроки высокого уровня. Если в следующем году у нас возникнут проблемы с ключевыми игроками, я оценю ситуацию соответствующим образом и подумаю об альтернативных вариантах.
Не так давно Лёв рассказал о задачах команды на Евро-2021.