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Лёв — о Мюллере, Боатенге и Хуммельсе: «Решено не вызывать их в сборную»

сегодня, 13:43

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал невызов в национальную команду защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса и игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Джерома Боатенга.

Мы не вызывали этих футболистов [в 2019 году]. На сегодняшний день ничего не изменилось, нельзя все вернуть.

Это игроки высокого уровня. Если в следующем году у нас возникнут проблемы с ключевыми игроками, я оценю ситуацию соответствующим образом и подумаю об альтернативных вариантах.

Не так давно Лёв рассказал о задачах команды на Евро-2021.

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Все комментарии
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 14:31
Леву конечно же виднее, но он сам чудить много стал
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:58
Ладно защитники, а вот с атакой у немцев проблемы - вингеров полно, а из центральных нападающих на смену Вернеру только Вальдшимдт
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:57
Это прерогатива главного тренера кого вызывать.
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Да уж!!! Пишет как дышит)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:44
Не заслужили что ли?
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