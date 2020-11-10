Голкипер «Ливерпуля» хочет уйти в аренду

Голкипер «Ливерпуля» Куимхин Келлехер намерен покинуть клуб в январе, пишет Irish Examiner.
21-летний футболист хочет получать регулярную игровую практику. Он мог уйти из «Ливерпуля» прошлым летом, но остался из-за травмы Алиссона.
Голкипер «Ливерпуля» Куимхин Келлехер намерен покинуть клуб в январе, пишет Irish Examiner.
21-летний футболист хочет получать регулярную игровую практику. Он мог уйти из «Ливерпуля» прошлым летом, но остался из-за травмы Алиссона.
А зимой можно какого старого кипера подписать на пол года на фри, врядли будет хуже того же Адриана.
А зимой можно какого старого кипера подписать на пол года на фри, врядли будет хуже того же Адриана.