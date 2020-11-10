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Голкипер «Ливерпуля» хочет уйти в аренду

сегодня, 11:18

Голкипер «Ливерпуля» Куимхин Келлехер намерен покинуть клуб в январе, пишет Irish Examiner.

21-летний футболист хочет получать регулярную игровую практику. Он мог уйти из «Ливерпуля» прошлым летом, но остался из-за травмы Алиссона.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:21
парня надо пустить играть однозначно.
А зимой можно какого старого кипера подписать на пол года на фри, врядли будет хуже того же Адриана.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:04
Алиссон часто травмируется и тогда , что Адриан один остается??
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:02
Все правильно, лишь бы играть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:57
Ну, при здоровом Алиссоне, вечная банка
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:26
и чем быстрее тем лучше))
viv
viv
сегодня в 11:21
Похвальное желание.
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