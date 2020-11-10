Агент Головина: «Были контакты с представителями ПСЖ и „Барселоны“»

Агент полузащитника «Монако» рассказал об интересе к футболисту со стороны «Барселоны» и ПСЖ .

Конкретных и официальных предложений ни от ПСЖ , ни от «Барселоны» не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают, за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.