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Агент Головина: «Были контакты с представителями ПСЖ и „Барселоны“»

сегодня, 12:04

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал об интересе к футболисту со стороны «Барселоны» и ПСЖ.

Конкретных и официальных предложений ни от ПСЖ, ни от «Барселоны» не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают, за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.

Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Он хорошо известен в Европе как игрок. ПСЖ — это Франция, здесь все понятно. Представители «Барселоны» тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним. Это не означает, что обязательно последует предложение, но в поле зрения его будут держать.

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ОПС
ОПС
сегодня в 12:05
Дак надо было пользоваться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:05
Давай в псж
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