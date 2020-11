Россияне в Серии A уже огорчали великих. Миранчук не первый, кто забил «Интеру»

Были голы и в ворота «Интера», и в составе «Интера». И еще много интересного, о чём расскажет «Соккер.ру».

Алексей Миранчук («Аталанта») — 1 матч, 1 гол

Список жертв в Серии A: «Интер».

Миранчук забил в первом матче за «Аталанту» в Лиге чемпионов в ворота «Мидтьюлланда», а дебют в Серии A получился не менее ярким. Снова идеальный выход на замену с голом, на этот раз от Алексея досталось «Интеру»: первый же удар по воротам Хандановича оказался результативным, россиянин установил окончательный счет матча — 1:1.

Таким образом, на данный момент статистика Миранчука в «Аталанте» выглядит воистину феноменально: 2 гола за 41 минуту. Хорошее подспорье на этапе адаптации. Алексей стал первым россиянином, которому удалось отметиться голом в матче Серии A с 2007 года. Предыдущий российский гол в чемпионате Италии 13 лет назад забил Виктор Будянский.