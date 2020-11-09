Россияне в Серии A уже огорчали великих. Миранчук не первый, кто забил «Интеру»

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сегодня, 18:43

Были голы и в ворота «Интера», и в составе «Интера». И еще много интересного, о чём расскажет «Соккер.ру».

Алексей Миранчук («Аталанта») — 1 матч, 1 гол

Список жертв в Серии A: «Интер».

Миранчук забил в первом матче за «Аталанту» в Лиге чемпионов в ворота «Мидтьюлланда», а дебют в Серии A получился не менее ярким. Снова идеальный выход на замену с голом, на этот раз от Алексея досталось «Интеру»: первый же удар по воротам Хандановича оказался результативным, россиянин установил окончательный счет матча — 1:1.

Таким образом, на данный момент статистика Миранчука в «Аталанте» выглядит воистину феноменально: 2 гола за 41 минуту. Хорошее подспорье на этапе адаптации. Алексей стал первым россиянином, которому удалось отметиться голом в матче Серии A с 2007 года. Предыдущий российский гол в чемпионате Италии 13 лет назад забил Виктор Будянский.

Took Alexey Miranchuk 10 mins to score his first # UCL goal for Atalanta — it's taken him 20 mins to net his first Serie A goal for them. They might want to think about playing him a bit more. 🇷🇺🇮🇹 pic.twitter.com/x7JEU2V9My — Liam Tyler (@tyler_lj) November 8, 2020

Виктор Будянский («Ювентус», «Реджина», «Асколи», «Удинезе», «Лечче») — 40 матчей, 3 гола

Список жертв в Серии A: «Палермо» (2), «Катания».

На счету Будянского есть матчи в Серии A за пять разных команд, причем дебютировал он в футболке «Ювентуса». При этом все свои три гола Виктор забил за «Асколи», в сезоне 2006/07, который стал для полузащитника самым успешным в карьере. Более того, все голевые подвиги уместились в две майские недели: 2-го числа Будянский отметился голом в перестрелке с «Катанией» (3:3), а 16-го Виктор оформил победный дубль в матче с «Палермо» (3:2).

Игорь Добровольский («Дженоа») — 4 матча, 1 гол

Список жертв в Серии A: «Пескара».

Переход в «Дженоа» из московского «Динамо» оказался неудачным. Во-первых, переехал в Италию после истечения заявочного периода, во-вторых, получил травму, в-третьих, тренер Бруно Джорджи, который хотел видеть Добровольского в команде, был уволен из-за неудовлетворительных результатов, а его преемник Луиджи Майфреди придерживался иных взглядов. В итоге опыт Добровольского в Серии A ограничился всего лишь четырьмя матчами, в одном из них Игорю удалось отличиться: «Дженоа» обыграл «Пескару» со счетом 4:3, а россиянин сделал счет 3:0 уже на 16-й минуте.

Игорь Симутенков («Реджана» и «Болонья») — 59 матчей, 13 голов

Список жертв в Серии A: «Перуджа» (2), «Верона» (2), «Кремонезе», «Милан», «Торино», «Фоджа», «Рома», «Лацио», «Виченца», «Фиорентина», «Интер».

Симутенков провел в Италии пять лет, но половину этого срока выступал в Серии B, куда дважды вылетал вместе с «Реджаной». В своем дебютном сезоне 1995/96 Игорь забил победные голы в ворота «Кремонезе» и «Торино», а также сумел огорчить великую оборону «Милана» (Пануччи-Костакурта-Барези-Мальдини). В последнем туре встречались уже вылетевшие из элиты «Реджана» и «Фоджа». Матч завершился со счетом 1:1, и за обе команды забили россияне — Симутенков и Колыванов.

Вернувшись в Серию A с «Реджаной» спустя год Симутенков отметился дублями в победных матчах с «Перуджей» и «Вероной», а также забил по голу в ворота римских команд на «Олимпико». Но если в матче с «Лацио» гол россиянина ничего не изменил — поражение 1:6, то игра с «Ромой» подарила яркий сюжет.

«Волки» вели 2:0 уже к 9-й минуте после голов двух Франческо, Морьеро и Тотти, но выиграть им было не суждено. Симутенков отыграл один мяч в середине второго тайма, а окончательный счет 2:2 установил другой игрой сборной России — Омари Тетрадзе. Выступавший за «Рому» защитник стал автором автогола.

Свой последний сезон в Серии A Симутенков провел в составе «Болоньи», за которую забил еще три мяча — «Виченце», «Фиорентине» и «Интеру». «Нерадзурри» с Роналдо оказались сильнее, а вот в двух других матчах «Болонья» одержала победы. Особого внимания заслуживает разгром «Фиорентины» со счетом 3:0. Симутенков и Колыванов снова забили в одном матче, только на этот раз за одну команду.

Игорь Колыванов («Фоджа» и «Болонья») — 164 матча, 44 гола

Список жертв в Серии A: «Реджана» (4), «Ювентус» (4), «Бари» (4), «Удинезе» (4), «Кремонезе» (3), «Милан» (3), «Сампдория» (3), «Фиорентина» (3), «Парма» (3), «Рома» (3), «Аталанта» (2), «Виченца» (2), «Торино», «Дженоа», «Верона», «Кальяри», «Наполи», «Лечче».

Уже дважды вспомнили рекордсмена по количеству матчей и голов в Серии A среди россиян, значит, пора исследовать его голы. А их немало! У Колыванова семь результативных сезонов в Серии A за «Фоджу» и «Болонью», мощнее всего выступил в кампании 1996/97, когда отличился 11 раз. Между первым и последним голами Игоря Владимировича прошло 7 лет: открыл свой итальянский голевой счет первого марта 1992 года в матче с «Торино», а прощальный гол забил в упомянутом выше матче против «Фиорентины».

Колыванов забивал в ворота 18 разных команд Серии A, среди его любимых жертв «Ювентус», «Милан» и «Рома», есть гол молодому Джанлуиджи Буффону, когда тот еще выступал за «Парму». Четырежды российский форвард оформлял дубли, но ни разу ему не удалось сделать хет-трик. Колыванов был действительно хорош, в 1994-м он был близок к переходу в «Интер», но сделка сорвалась из-за тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок.

Дмитрий Аленичев («Рома» и «Перуджа») — 43 матча, 2 гола

Список жертв в Серии A: «Фиорентина», «Венеция».

Аленичев ехал в Италию с большими надеждами, но в «Роме» техничный полузащитник не смог адаптироваться к футболу Земана и Капелло. Дмитрий Анатольевич забил пару голов за «волков» и даже побывал на ручках у Франческо Тотти в концовке матча против «Фиорентины» с огненной развязкой. «Фиалки» долго вели в счете после гола Батистуты, пока Аленичев не сравнял счет на 89-й минуте. И это было еще не все! Когда шла четвертая добавленная минута, Тотти вырвал победу для «Ромы».

❤️ La rimonta nel finale in 9 contro 10

💫 Un super Bartelt

⚽️ Il pareggio di Alenichev

👑 Il gol vittoria di @Totti

🔙 #RomaFiorentina 1998-99 pic.twitter.com/PD1WWzCWRf — AS Roma (@OfficialASRoma) April 3, 2019

Андрей Канчельскис («Фиорентина») — 26 матчей, 2 гола

Список жертв в Серии A: «Бари», «Милан».

В составе уже неоднократно упомянутой «Фиорентины» играл россиянин, который более известен по выступлениям на Туманном Альбионе. Тем не менее в карьере Канчельскиса есть и итальянский отрезок: «фиалки» в 1997-м заплатили за Андрея 8 миллионов фунтов. Адаптироваться на Апеннинах Канчельскис полностью не сумел, но забил важнейший гол в ворота «Милана» в последнем туре Серии A 1997/98. «Фиорентина» выиграла 2:0 и завоевала путевку в Кубок УЕФА .

Игорь Шалимов («Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья») — 136 матчей, 25 голов

Список жертв в Серии A: «Интер» (3), «Лацио» (2), «Ювентус» (2), «Фоджа» (2), «Лечче» (2), «Верона» (2), «Фиорентина» (2), «Кальяри» (2), «Сампдория», «Рома», «Наполи», «Милан», «Бари», «Аталанта», «Пескара», «Дженоа».

Шалимов уступает Колыванову по количеству забитых мячей, зато он поиграл в топ-клубе, причем не ради галочки: в сезоне 1992/93 Шалимов забил 9 голов за «нерадзурри» и отдал 10 результативных передач. Игорь Михайлович забивал за каждый свой клуб в Серии А, кроме «Удинезе»: за «зебр» сыграл 20 матчей, но не отметился результативными действиями. Остальные голы распределились так: 9 забил за «Фоджу», 11 за «Интер» и еще 5 за «Болонью».

Любопытно, что 3 из 5 своих голов за «Болонью» Шалимов забил «Интеру», против которого играл с особым настроем. Ни в одном из этих матчей его команда не уступила: ничья 2:0 и две победы со счетом 2:0. У Шалимова есть голы в ворота всех больших итальянских клубов, а в составе «Интера» он дважды в течение одного сезона забивал в Дерби Италии, причем в обоих случаях «нерадзурри» уверенно переиграли «Ювентус».