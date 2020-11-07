У Миранчука 10 минут в ЛЧ и ни одной – в Серии А. Гасперини испытывает россиянина

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сегодня, 13:30

«Соккер.ру» разбирается, почему хавбек на скамейке «Аталанты», хотя команде нужны голы.

Джан Паоло – тренер старой школы

Хотя отдельные наработки наставника «Аталанты» изучают все приличные тренеры планеты, их автор олдскульный. Гасперини на год старше, чем Сарри. О Маурицио, когда подписывал контракт с «Челси», сочинили байку – якобы на переговорах с Грановской заявил, что место женщины на кухне, нахамил. А ирония в том, что в новость от пародийного футбольного сайта поверили.

Любой старый итальянец может плевать на чужие чувства в оценках. Иличича лечат от серьезной клинической депрессии, вызванной последствиями пережитого в детстве стресса из-за кровавой войны и усложненной пандемией. А Джан Пьеро на пресс-конференции легко шутит, что Миранчук отличается от Йосипа наличием головы.

Тренер у «Аталанты» точно не восторгается чужой слабостью, от него не дождаться сочувствия. Миранчук немного застенчивый. И хотя говорят, что его хорошо приняли в коллективе, в новой стране с другим языком и бытом, особенно во время мировой пандемии – хулиганы из состава «Аталанты» не поведут Алексея по ночным клубам, сложнее адаптироваться.

Особенно с учетом травмы, которая оказалась коварнее, чем думали. Играть не мешает, а резко набрать форму – да. И поскольку у «Аталанты» высокий прессинг – из лидеров лучше только «Интер», то Миранчуку, если на тренировках отстает от Гомеса, Малиновского, Пашалича и Иличича по активности, сложно убедить Гасперини поломать то, что работало последние полтора года.

Болеть за поражения – мода года

С Головиным было так же. Каждая неудача «Монако» поднимала волну злорадства. Но с Миранчуком еще хуже, его критикуют даже не за игру. Откуда негатив? Поляризация работает. Оцените главный бой недели – выборы президента США . Два неперспективных старика получают невероятную поддержку.

Вот только те, кто формально за Байдена, чаще голосовали именно против Трампа. Их оппоненты – против партии демократов. Классика, протестное голосование. В футболе та же история, боление против, а не за. Хайп на теме неудач клубов РПЛ , а приплести Миранчука к слабости РПЛ легко и просто. Тут был король, там – глубокий запас.

А куда честнее сказать: понятия не имею, заиграет ли Алексей в Бергамо. Но хотелось бы это увидеть. Ведь Миранчука высоко ценят профессионалы. Арьедо Брайда – генеральный директор великого «Милана» с конца восьмидесятых до начала нового века, позже – спортивный директор «россонери» и скаут «Барселоны», заявил, что Алексей был в списках скаутов каталонцев, его подумывали подписать.

Да и спортивного директора «Аталанты» Сартори каждый, кто издевается над Миранчуком, унижает. Джованни за небольшие для уровня плей-офф Лиги чемпионов деньги сколотил одну из самых симпатичных команд последних пяти лет и выбрал именно Алексея из десятков кандидатов. Гасперини, Брайде и Сартори виднее, чем пабликам ВК. «Аталанта» — эффективная в трансферах.

Миранчуку важно показать характер

В «Милане» Миранчук мог быть ближе к основе и под опекой Златана. Но желание Кикнадзе получить нормальные деньги, а не отпустить Алексея свободным агентом, и неопытность агента футболиста, что не договорился с клубами уровня «Севильи» и «Милана», сыграли роль.

«Аталанта» зарабатывает – начали тратить по 10-15 млн евро на одного футболиста. Алексей стал следующим, раньше были Пашалич или Малиновский, другие кандидаты в плеймейкеры. Вот только учтите, что Гасперини никто не заставлял приглашать именно Миранчука. Опытный тренер знал, зачем ему россиянин.

У Иличича были не футбольные проблемы, сезон сложный и длительный. «Аталанта» не испугалась подписать травмированного Миранчука, чем подчеркнули серьезность намерений. Также важно знать судьбу и Малиновского, и Пашалича. Далеко не каждый новичок у Джан Пьеро заиграл сразу. Такова у тренера специфика – испытывает незнакомцев.

Малиновского «продают» из «Аталанты» с первых дней на скамейке. Но Руслан пашет на тренировках, доказывает свою состоятельность, выходя на замену. Миранчуку надо учиться реагировать на конкуренцию, которую в карьере встречал лишь в сборной России. И пока ее неизменно проигрывал – основным на длительном отрезке ни разу не был.

Но у Черчесова есть планы на Алексея Миранчука, как и у Гасперини. Только второй пока увлечен перестановкой на фланге – Кастань уехал в «Лестер», а его сменщик не справился против «Ливерпуля». Причем Гасперини смотрел матчи Миранчука в «Локомотиве», знает, что это не игрок дикого темпа, а тонких решений. Поэтому нужно больше времени на адаптацию, ведь Алексей из тех, вокруг кого строят команды.

Других по характеру можно бросить в вулканическую лаву, и такой человек скажет: «Прохладно, можно плыть». Миранчук осторожнее, он не прыгнет в вулкан. Но «Аталанте» понадобятся свежие ходы, сезон длинный. Итальянцы будут минимум третьими в группе, весной у них европейский плей-офф. Миранчук понадобиться, а пока ему приписывают неудачу в России, не в Италии.

В Серии А привыкли, что новичкам нужно время, лига сложная тактически. Даже Роналду в «Ювентусе» притирался к напарникам и соперникам. Миранчук может не стать основным в «Аталанте», но ему важно радовать голами и ассистами. Игроку атаки нужно меньше времени на подвиги, а цена его действий выше в глазах покупателей. Например, Малиновский в любой момент, когда надоест роль двенадцатого игрока в «Аталанте», найдет интересный клуб в топ-5.

Руслан целое лето получал предложения, и после Евро-2020 вряд ли что-то изменится. У Алексея должен быть аналогичный настрой. «Аталанта» — веселая команда, за них играть интересно. А если Миранчук покажет характер – придут «Милан», «Севилья» или другие классные клубы. И близнец Антон, что остался в Москве, голами грандам в ЛЧ тоже приближает себя к трансферу в топ-5.

Миранчуки – цепкие футболисты, небанально мыслят. Некоторые истеричные эксперты из России выставляют Гасперини профаном, что ошибся с новичков. Но как только Миранчука подготовят к интенсивности «Аталанты» – увидите его на поле. Уже завтра против «Интера», учитывая погром от «Ливерпуля», может понадобиться свежая мысль.

Алексей получит шанс, а дальше все зависит от качества футбола, самоотдачи и везения. Имея всего 10 минут в ЛЧ , забил красивый гол. Отличный дебют. Но была травма, Миранчук набирает форму, «Аталанту» бросает из стороны в сторону, ей понадобиться новый лидер. Возможно, им станет Алексей, ведь может сыграть на разных позициях в атаке.