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Валерий Баринов: «Нашим футболом сейчас руководят дураки»

сегодня, 12:17

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о главных проблемах российского футбола.

Сейчас у нас в футболе такое количество проблем, а все обсуждают Дзюбу. И еврокубки это показали. Дело не в том, что у нас плохие футболисты или тренеры. Вся ситуация вокруг складывается так, что футбол превратился во что-то непонятное, но только не в игру. Как-то Сёмин спрашивал у руководства, зачем ему купили определенного игрока. А ему в открытую ответили: «Юрий Палыч, для вас футбол, а для нас бизнес». Они превратили это дело в бизнес, не понимают, что это может рухнуть. Можно сказать, уже рухнуло, у нас ни одной победы в еврокубках. Что это такое?

Надо думать о том, как уберечь футбол от наглой серости. Что хуже дурака? Дурак с инициативой! Сейчас таких появилось много. Надо смотреть в корень проблем. Люди, руководящие футболом, занимаются не тем.

«Локомотив» расхвалили после ЛЧ. 1:5 от «Динамо» — это закономерный результат. Мне в данной ситуации футболистов даже жалко, а про болельщиков я и не говорю. На них вообще не обращают внимания. Как сказал наш новый гендиректор, что от них толку, если доход приносят спонсоры, а не болельщики. Но тогда зачем футбол? Зачем трибуны? Можно сэкономить и не строить стадион, играть где-нибудь в поле. А болельщики не нужны, они не приносят никакого дохода.

Понимаете, уничтожается идея и смысл существования футбола. Это страсть, игра, то, чем мы живы. Я всегда говорил, что футбол — моя вторая жизнь или даже первая! Если в актерском деле я знаю, что нужно делать и как исправлять ошибки, то тут я могу только болеть и переживать. А мне руководство говорит: «Зачем вы нужны? Доход не приносите, мы сами тут будем продавать и покупать». Пока у нас не поймут, что большие деньги — это не цель и не перестанут рубить идею футбола, мы так и будем играть.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:21
Звучит как оскорбление для федуна - пора объявлять о снятии cпартака с чемпионата!
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 13:21
Всё правильно он сказал. Во главе РФС надо поставить "великого" стратега, геополитика, экономиста и вирусолога, который обнулился этим летом
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Скорее и то , и другое.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:01
Нашим футболом руководит питерский Президент РФС Дюков.
Пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:58
Ну, в пример история с Барселоной: когда клуб долгое время вел существование ради хайпа и коммерции, тратились огромные суммы денег, закрывались глаза на возникающие проблемы, они ведь маааленькие... а дядька, все это заваривший, наварил бабла и свинтил... вот вам и футбол ради денег
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 12:43
Хоть один умный человек ,сказал это вслух,но это же очевидно,в СССР,за такие результаты ,полетели бы головы ,а у нас максимум на более хлебную работу переведут и орденом наградят ,как Мутко.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:36
где - то частична есть такое...
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 12:33, ред.
понятное дело, что футбол - это бизнес
и не только в России (у нас кстати этот бизнес вообще крайне убыточен)
для примера, Юве купила Роналду в первую очередь не для того, чтобы он играл за них (ибо на кой черт им престарелый игрок), а ради хайпа и заработка на рекламе
beefs
beefs
сегодня в 12:30
Сильно сказано, браво...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:25
Дядя Валера ерунду не скажет. Мне квжется он бы сказал по другому, но не стал. Под дураками он имел в виду......)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:23
Всё верно старик говорит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:22
Не дураки, а вредители.
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