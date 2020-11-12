Валерий Баринов: «Нашим футболом сейчас руководят дураки»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о главных проблемах российского футбола.

Сейчас у нас в футболе такое количество проблем, а все обсуждают Дзюбу. И еврокубки это показали. Дело не в том, что у нас плохие футболисты или тренеры. Вся ситуация вокруг складывается так, что футбол превратился во что-то непонятное, но только не в игру. Как-то Сёмин спрашивал у руководства, зачем ему купили определенного игрока. А ему в открытую ответили: «Юрий Палыч, для вас футбол, а для нас бизнес». Они превратили это дело в бизнес, не понимают, что это может рухнуть. Можно сказать, уже рухнуло, у нас ни одной победы в еврокубках. Что это такое?

Надо думать о том, как уберечь футбол от наглой серости. Что хуже дурака? Дурак с инициативой! Сейчас таких появилось много. Надо смотреть в корень проблем. Люди, руководящие футболом, занимаются не тем.

«Локомотив» расхвалили после ЛЧ . 1:5 от «Динамо» — это закономерный результат. Мне в данной ситуации футболистов даже жалко, а про болельщиков я и не говорю. На них вообще не обращают внимания. Как сказал наш новый гендиректор, что от них толку, если доход приносят спонсоры, а не болельщики. Но тогда зачем футбол? Зачем трибуны? Можно сэкономить и не строить стадион, играть где-нибудь в поле. А болельщики не нужны, они не приносят никакого дохода.

Понимаете, уничтожается идея и смысл существования футбола. Это страсть, игра, то, чем мы живы. Я всегда говорил, что футбол — моя вторая жизнь или даже первая! Если в актерском деле я знаю, что нужно делать и как исправлять ошибки, то тут я могу только болеть и переживать. А мне руководство говорит: «Зачем вы нужны? Доход не приносите, мы сами тут будем продавать и покупать». Пока у нас не поймут, что большие деньги — это не цель и не перестанут рубить идею футбола, мы так и будем играть.