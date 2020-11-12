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Олейниченко: «Встреча Молдавии и России — это игра дружбы»

сегодня, 10:04
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды России.

Мы очень хотели сыграть с россиянами еще в марте. Сейчас три матча в ходе одной октябрьской сессии дались нам очень тяжело. Они здорово повлияли на физическое состояние ребят. И показали, что на третью игру уже не остается желания и сил. Мне кажется, и по вашей команде это было заметно. Но мы всегда рады встретиться со сборной России! По приему и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России.

Чего ждем от игры? Шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен. Мы станем готовиться к двум следующим официальным матчам. Они в самом деле важны для нас. К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всё равно приглашаю ее посмотреть — она будет хорошей.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:48
Пока подконтрольный додон сидит в кресле президента и пляшет под дудку плешивого кремля, официальные не парламентские лица РМ будут лебезить про дружбу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:42
Да ,товарищеские матчи, сейчас ,надо проводить на удалёнке , от греха подальше ! Киберфутбол ещё никто не отменял . Людей беречь надо !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:33
зачем тогда ноги ломать? пусть в кабаке подружат)))))))
ДСА
ДСА
сегодня в 10:26
Лишь бы не травмироваться и короновирус не подхватить.
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