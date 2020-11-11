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Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Шварца

сегодня, 18:30

Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал о переменах в команде после прихода на тренерский пост немецкого специалиста Сандро Шварца.

В первую очередь хочу сказать, что когда еще главный тренер не подписал контракт и мы в этот момент находились в сборной, я готовился к игре и выезду на стадион «Динамо» против Турции, пришла смс на английском языке. Я так просто кинул взгляд, не люблю в телефоне читать сообщения перед игрой. И когда уже теория, установка прошла, мы садимся в автобус, я вижу, там английский какой-то текст. Я начинаю переводить — и вижу, что это главный тренер написал: «Привет, я — ваш главный тренер».

Шварц написал, когда его уже объявили? Его еще не объявили, не назначили. Он написал: «Привет, я — ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи». Для меня это было удивительно, что он проявил желание — его еще не назначили, и это был классный момент.

Если бы его не назначили в итоге? Ну, я думаю, что там уже договорились. Еще один момент могу рассказать: на заезде вечером, перед ужином, вся команда должна собраться в столовой и сидеть, ждать капитана. И когда капитан скажет «Ребята, можно идти есть», тогда только все идут. Обычно как: все приходят, набрали себе еды, покушали и ушли. В чем крутость этой ситуации, в чем это изменение классное — все общаются, все находятся вместе, в какой-то степени сплочение коллектива.

Ранее об изменениях в команде высказался экс-главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:29
Дурдом....
nubom
nubom
сегодня в 19:04
"..вся команда должна собраться в столовой и сидеть, ждать капитана" - т.е. капитан должен опаздывать?...
beefs
beefs
сегодня в 19:02
посмотрим что будет дальше...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:39
Динамо реально стало лучше!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:37
Сейчас все ему дифирамбы поют.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:32
не стоит спешить с выводами))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:31
Дисциплина немецкая
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