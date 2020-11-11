Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Шварца

Капитан «Динамо» рассказал о переменах в команде после прихода на тренерский пост немецкого специалиста .

В первую очередь хочу сказать, что когда еще главный тренер не подписал контракт и мы в этот момент находились в сборной, я готовился к игре и выезду на стадион «Динамо» против Турции, пришла смс на английском языке. Я так просто кинул взгляд, не люблю в телефоне читать сообщения перед игрой. И когда уже теория, установка прошла, мы садимся в автобус, я вижу, там английский какой-то текст. Я начинаю переводить — и вижу, что это главный тренер написал: «Привет, я — ваш главный тренер».

Шварц написал, когда его уже объявили? Его еще не объявили, не назначили. Он написал: «Привет, я — ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи». Для меня это было удивительно, что он проявил желание — его еще не назначили, и это был классный момент.

Если бы его не назначили в итоге? Ну, я думаю, что там уже договорились. Еще один момент могу рассказать: на заезде вечером, перед ужином, вся команда должна собраться в столовой и сидеть, ждать капитана. И когда капитан скажет «Ребята, можно идти есть», тогда только все идут. Обычно как: все приходят, набрали себе еды, покушали и ушли. В чем крутость этой ситуации, в чем это изменение классное — все общаются, все находятся вместе, в какой-то степени сплочение коллектива.