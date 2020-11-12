Помазун: «Я бы хотел оправдать доверие, оказанное мне в ЦСКА»

Голкипер ЦСКА , выступающий на правах аренды за «Урал», поделился мнением о возможном переходе в уральскую команду на постоянной основе.

Переход в «Урал»? Мне позвонил тренер по вратарям «Урала» и предложил приехать к ним в аренду. После этого пришел в ЦСКА , пообщался с людьми, и меня отпустили. В этом плане в клуб можно всегда прийти с какими-то вопросами или предложениями, тебя выслушают и озвучат свое мнение. В результате меня поддержали и я уехал в Екатеринбург.

Моя роль в «Урале»? Мне сказали, что, скорее всего, будет игровая практика. И я поехал. А обещаний и заверений в том, что непременно буду первым, не было. Такого нет ни в одной команде, никто не может тебе этого гарантировать. Мне сразу сказали, что буду конкурировать с Ярославом Годзюром. А уже тренерский штаб определит, кто сильнее. Это нормальная практика для любой команды.

Перейти на постоянной основе? Сейчас аренда. Неизвестно, что будет дальше. Не буду загадывать.