Помазун: «Я бы хотел оправдать доверие, оказанное мне в ЦСКА»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», поделился мнением о возможном переходе в уральскую команду на постоянной основе.
Переход в «Урал»? Мне позвонил тренер по вратарям «Урала» и предложил приехать к ним в аренду. После этого пришел в ЦСКА, пообщался с людьми, и меня отпустили. В этом плане в клуб можно всегда прийти с какими-то вопросами или предложениями, тебя выслушают и озвучат свое мнение. В результате меня поддержали и я уехал в Екатеринбург.
Моя роль в «Урале»? Мне сказали, что, скорее всего, будет игровая практика. И я поехал. А обещаний и заверений в том, что непременно буду первым, не было. Такого нет ни в одной команде, никто не может тебе этого гарантировать. Мне сразу сказали, что буду конкурировать с Ярославом Годзюром. А уже тренерский штаб определит, кто сильнее. Это нормальная практика для любой команды.
Перейти на постоянной основе? Сейчас аренда. Неизвестно, что будет дальше. Не буду загадывать.
Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что будет пытаться выкупить мой контракт? Приятно, что Григорий Викторович так говорит. Значит, заслуживаю своей игрой. Но я бы хотел оправдать доверие, оказанное мне в ЦСКА. Это мой родной клуб. При этом очень благодарен «Уралу», что дали мне возможность играть. Тут отличный коллектив, отличная команда.