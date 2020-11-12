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Помазун: «Я бы хотел оправдать доверие, оказанное мне в ЦСКА»

сегодня, 11:00

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», поделился мнением о возможном переходе в уральскую команду на постоянной основе.

Переход в «Урал»? Мне позвонил тренер по вратарям «Урала» и предложил приехать к ним в аренду. После этого пришел в ЦСКА, пообщался с людьми, и меня отпустили. В этом плане в клуб можно всегда прийти с какими-то вопросами или предложениями, тебя выслушают и озвучат свое мнение. В результате меня поддержали и я уехал в Екатеринбург.

Моя роль в «Урале»? Мне сказали, что, скорее всего, будет игровая практика. И я поехал. А обещаний и заверений в том, что непременно буду первым, не было. Такого нет ни в одной команде, никто не может тебе этого гарантировать. Мне сразу сказали, что буду конкурировать с Ярославом Годзюром. А уже тренерский штаб определит, кто сильнее. Это нормальная практика для любой команды.

Перейти на постоянной основе? Сейчас аренда. Неизвестно, что будет дальше. Не буду загадывать.

Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что будет пытаться выкупить мой контракт? Приятно, что Григорий Викторович так говорит. Значит, заслуживаю своей игрой. Но я бы хотел оправдать доверие, оказанное мне в ЦСКА. Это мой родной клуб. При этом очень благодарен «Уралу», что дали мне возможность играть. Тут отличный коллектив, отличная команда.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:30
Пусть набирается опыта,а потом назад,домой!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:21
Илья - большой молодец! Достойная замена Игорю.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:15
Ох это тяжелая участь прокладок Акинфеевских...Помазун...Мандрыкин 10 лет терпел сидел🤣
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:13
Полностью согласен. Здоровья, удачи Вам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:04
Все очевидно. Илью ЦСКА вырастил для себя и он будет нашим основным через пару лет, не больше. Аренда дальше возможна но продажа нет
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