Чуперка: «Молдавия справится с заходами Жиркова»

Молдавский полузащитник «Тамбова» прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных Молдавии и России.

Смогут ли защитники остановить Жиркова? Юра уже не совсем молод, и дело даже не в возрасте, просто сейчас он уже не так много играет. Может, дело в физической форме, потому что у «Зенита» плотный график. Думаю, Молдавия с ним справится.

Центр обороны недостаточно сыгран? Мое мнение, что это сейчас не такая уж большая проблема для России. Все защитники, которые есть, хорошего уровня, а Молдавия вряд ли будет много атаковать. Полагаю, молдаване большую часть времени проведут в обороне, а основной акцент у россиян будет на атаку.