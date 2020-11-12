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Чуперка: «Молдавия справится с заходами Жиркова»

сегодня, 11:05
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Молдавский полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных Молдавии и России.

Смогут ли защитники остановить Жиркова? Юра уже не совсем молод, и дело даже не в возрасте, просто сейчас он уже не так много играет. Может, дело в физической форме, потому что у «Зенита» плотный график. Думаю, Молдавия с ним справится.

Центр обороны недостаточно сыгран? Мое мнение, что это сейчас не такая уж большая проблема для России. Все защитники, которые есть, хорошего уровня, а Молдавия вряд ли будет много атаковать. Полагаю, молдаване большую часть времени проведут в обороне, а основной акцент у россиян будет на атаку.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:23
Всей Молдавией Юру держать будете? 😂😂😂
LOpp
LOpp
сегодня в 11:22
Чуперка: «Молдавия справится с доходами Жиркова»
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:21
Держите Юру))
drug01
drug01
сегодня в 11:11
Игра покажет если он будет играть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:09
Да его и быть не должно...
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