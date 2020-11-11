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Радченко: «Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной»

сегодня, 16:17

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал исключение из сборной России Артёма Дзюбы.

Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной. Саша сейчас неплохо выглядит, может выйти с первых минут. И здесь вопрос больше не про схему, а про то, что Соболев уже не новичок в сборной, и в сложившейся ситуации он может выручить команду.

Что касается Чалова, он всегда был под присмотром Черчесова и всего штаба главной сборной. Мы все надеемся на его прогресс, а также на то, что он сможет заменить наших ветеранов, которые когда-то всё равно покинут сборную. Для Фёдора выделят минуты, чтобы он мог себя проявить.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:03
Лишь бы не начал 74ть как Дзюба ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:55
Если всё хорошо будет то вполне заменит.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 16:54
Если хорошо себя проявит думаю будет постоянно в основе
beefs
beefs
сегодня в 16:51
все зависит от усатого...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:49
Соболев вполне может стать хорошей заменой Дзюбе. У парня уже сейчас футбольный интеллект на достаточно хорошем уровне и если он не будет распыляться на ненужные вещи, как некоторые товарищи, то может в более раннем возрасте стать лидером нападения сборной. Данные у парня очень хорошие. Рост , мощь, дриблинг, выбор позиции, игра головой - это все присутствует. Да и пора уже наигрывать молодых, ведь Дзюба , Жирков, Газинский.....все же не бессмертны и смены поколений в ближайшее время не избежать.
Болеем за наших.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:39
Лишь бы Соболев не заменил Дзюбу в скандальных хрониках.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:37
надо нападающего а не шкурку))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:34
Сейчас на Соболева будут компромат искать.
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:19
Добрый день.
Ставки рассчитаны.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:19
Тренер разберется кем заменить.
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