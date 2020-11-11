Радченко: «Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал исключение из сборной России .

Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной. Саша сейчас неплохо выглядит, может выйти с первых минут. И здесь вопрос больше не про схему, а про то, что Соболев уже не новичок в сборной, и в сложившейся ситуации он может выручить команду.

Что касается Чалова, он всегда был под присмотром Черчесова и всего штаба главной сборной. Мы все надеемся на его прогресс, а также на то, что он сможет заменить наших ветеранов, которые когда-то всё равно покинут сборную. Для Фёдора выделят минуты, чтобы он мог себя проявить.