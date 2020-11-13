Роналду не заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 08:15

Нападающий «Ювентуса» не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по трансферу португальского форварда, однако сам Криштиану не собирается покидать Италию. Роналду сосредоточен на своих выступлениях в составе «Ювентуса» и хочет до конца отработать свой контракт с командой, а семье нападающего нравится жизнь в Италии.

Отмечается, что переход португальца в «Манчестер Юнайтед» невозможен и по финансовым причинам. «Красные дьяволы» понесли большие убытки на фоне пандемии коронавируса, поэтому не готовы тратить огромную сумму на трансфер одного футболиста.