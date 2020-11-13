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Роналду не заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 08:15

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по трансферу португальского форварда, однако сам Криштиану не собирается покидать Италию. Роналду сосредоточен на своих выступлениях в составе «Ювентуса» и хочет до конца отработать свой контракт с командой, а семье нападающего нравится жизнь в Италии.

Отмечается, что переход португальца в «Манчестер Юнайтед» невозможен и по финансовым причинам. «Красные дьяволы» понесли большие убытки на фоне пандемии коронавируса, поэтому не готовы тратить огромную сумму на трансфер одного футболиста.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:04
Решил высасывать из Юве до конца контракта, являясь по сути финансовым и игровым балластом, а потом шейх из ПСЖ захочет купить себе дорогую игрушку и станет КР чемпионом Франции.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:39
35-летниму ветерану переезжать в АПЛ с его высокой интенсивностью, все равно что подставляться под огонь критики болельщиков. Там даже аутсайдера без полной выкладки не обыграть. Физическая форма Роналдо хороша, но в силу возраста предел возможности снижается. Португальцу больше подойдет ПСЖ, где выкладываться по сути дело надо только на играх Лиги Чемпионов. Ну или остаться в Италии, которая является заповедником возрастных мастеров футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:37
Роналлу нужно подбирать клуб по нескольким критериям.
Богатый, чтобы мог потянуть трансфер из Юве и огромную зарплату самого Рона.
Безоговорочный лидер своего чемпионата, желательно кабинетный. Который часто бьет пенальти по малейшему поводу.
Желательно, чтобы в лиге было побольше проходных матчей, в которых можно набить статистику (Пушкаша догнал, впереди ещё трое. А годиков многовато).
МЮ под это мало подходит. Лига сильная, забивать трудно, мальчиков для битья почти нет.
Так что только Юве, а в идеале ПСЖ. Но при условии разгона нынешних форвардов. Команда должна играть на Роналду...
Царский трон
Царский трон
сегодня в 09:35
В Интер перейдет)
andre_can
andre_can
сегодня в 09:19
надо ему в России поиграть ;)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:17
Манчестер тоже
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:12
Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы в Манчестере к нему был интерес, а так просто обычный вброс овна на вентилятор.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:43
Пусть в Португалию едет, сородичей радует.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:29
Старая синьора спит и видит как старуху пиренейскую спихнуть, желательно за дорого. Столько бабок потрачено, а выхлопа ноль. Чемпионами Италии они и без него были.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:28
значит пойдёт туда где больше платят))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:20
А было бы красиво вернуться и что нить завоевать.
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