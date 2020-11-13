Роналду не заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по трансферу португальского форварда, однако сам Криштиану не собирается покидать Италию. Роналду сосредоточен на своих выступлениях в составе «Ювентуса» и хочет до конца отработать свой контракт с командой, а семье нападающего нравится жизнь в Италии.
Отмечается, что переход португальца в «Манчестер Юнайтед» невозможен и по финансовым причинам. «Красные дьяволы» понесли большие убытки на фоне пандемии коронавируса, поэтому не готовы тратить огромную сумму на трансфер одного футболиста.
Богатый, чтобы мог потянуть трансфер из Юве и огромную зарплату самого Рона.
Безоговорочный лидер своего чемпионата, желательно кабинетный. Который часто бьет пенальти по малейшему поводу.
Желательно, чтобы в лиге было побольше проходных матчей, в которых можно набить статистику (Пушкаша догнал, впереди ещё трое. А годиков многовато).
МЮ под это мало подходит. Лига сильная, забивать трудно, мальчиков для битья почти нет.
Так что только Юве, а в идеале ПСЖ. Но при условии разгона нынешних форвардов. Команда должна играть на Роналду...
Богатый, чтобы мог потянуть трансфер из Юве и огромную зарплату самого Рона.
Безоговорочный лидер своего чемпионата, желательно кабинетный. Который часто бьет пенальти по малейшему поводу.
Желательно, чтобы в лиге было побольше проходных матчей, в которых можно набить статистику (Пушкаша догнал, впереди ещё трое. А годиков многовато).
МЮ под это мало подходит. Лига сильная, забивать трудно, мальчиков для битья почти нет.
Так что только Юве, а в идеале ПСЖ. Но при условии разгона нынешних форвардов. Команда должна играть на Роналду...