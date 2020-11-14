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Игрок «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

сегодня, 07:55

Четыре игрока и один сотрудник сборной Южной Кореи заразились коронавирусом. Среди них оказался полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.

Корейская сборная сейчас находится в Австрии, где должна провести товарищеские матчи с Мексикой и Катаром. Помимо игрока «Рубина», команде также не смогут помочь Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Ли Дон Чжун («Пусан Ай Парк») и Чо Хен-У («Ульсан Хюндай»).

Как утверждает пресс-служба Корейской футбольной ассоциации, у всех пятерых заболевших нет симптомов коронавируса.

Ранее коронавирус был выявлен у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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beefs
beefs
сегодня в 09:02
еще одна жертва короны...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:57
Ну блин, асе не слава Богу....здоровья!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:49
Домой съездил. Здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:26
Все под Богом ходим...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:57
Здоровья ему и всем нам!
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