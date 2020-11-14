Игрок «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

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сегодня, 07:55

Четыре игрока и один сотрудник сборной Южной Кореи заразились коронавирусом. Среди них оказался полузащитник «Рубина» .

Корейская сборная сейчас находится в Австрии, где должна провести товарищеские матчи с Мексикой и Катаром. Помимо игрока «Рубина», команде также не смогут помочь («Фрайбург»), Ли Дон Чжун («Пусан Ай Парк») и («Ульсан Хюндай»).

Как утверждает пресс-служба Корейской футбольной ассоциации, у всех пятерых заболевших нет симптомов коронавируса.

Ранее коронавирус был выявлен у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.