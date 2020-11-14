Все игроки сборной России тренируются в общей группе

Пресс-служба сборной России сообщает, что все футболисты команды тренируются в общей группе накануне матча Лиги Наций против Турции.
Предматчевая тренировка в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» накануне матча Лиги наций против Турции.— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2020
Все игроки тренируются в общей группе, включая Заболотного, Лесового и Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/qpyG9EjNff
Будем болеть , а результат в руках тренера и футболистов. Ждемс.
Всем здоровья.
Будем болеть , а результат в руках тренера и футболистов. Ждемс.
Всем здоровья.