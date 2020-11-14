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Все игроки сборной России тренируются в общей группе

сегодня, 12:10
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Пресс-служба сборной России сообщает, что все футболисты команды тренируются в общей группе накануне матча Лиги Наций против Турции.

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 13:13
Только толку о этого нет...Черчесов не способен внушить этим футболёрам-пешеходам, как нужно играть, чтобы потом не было стыдно за свою игру...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:47
Непонятен это список. Причем здесь Уткин, Мамаев, Кокорин, Акинфеев? Головин и Марио - травмы. А Сафонов , Оздоев и Бакаев в сборной. "Моральный авторитет" за скобками.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:36
То , что все тренируются в общей группе - это хорошо. А вот станет ли эта группа командой - это завтра увидим. Матч предстоит тяжелейший, турки явно на подъеме и на кураже. Мастеров высокого класса у них достаточно, чего не скажешь о наших игроках. Сможет ли Черчесов вывести на поле боеспособный коллектив , который будет играть на победу или как с Молдавией каждый будет бегать сам по себе???
Будем болеть , а результат в руках тренера и футболистов. Ждемс.
Всем здоровья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:26, ред.
Где Акинфеев,Марио,Дзюба,Уткин,Сафонов,Кокорин,Оздоев,Бакаев,Мамаев,Головин....???
Не самый нынче сильный состав ЗМСов....

С турками биться надо каждый мяч "выгрызать"....."злодеи" нужны....а у Черчесова образцово-показательный коллектив с лицами младших научных сотрудников....
beefs
beefs
сегодня в 12:24
завтра увидим вашу доблесть...
drug01
drug01
сегодня в 12:22
Это есть надежда на успех!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:17
Радует, что все...только пока результаты тренировок не видно...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:14
Можно только порадоваться
Red blu
Red blu
сегодня в 12:13
Это хорошая новость.
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