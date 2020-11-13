Сборная России провела восстановительную тренировку после товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).
Восстановительная тренировка @TeamRussia— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020
Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля. pic.twitter.com/54iZJAjhu3
А для достижения успеха нужна "банда" борзых самолюбивых неуступчивых и амбициозных...
Пусть и со своими "заморочками"...
Черчесов хочет результат получить ???
Или просто подгоняет сборную под единый стандарт из "отличников боевой и стройевой подготовки"..???...чтоб не стыдно было в Кремль прийти на вручение грамот за почётное 24-е место на ЧЕ..???
Ну ладно Дзюба сейчас занят...а где Кокорин,Мамаев и пр. ??
Нужно собрать лету такой картель, чтоб финны или датчане обдр....ись ещё до выхода на поле....
Там и на сборах то скукотища наверно беспросветная....
Заправил красиво кроватку..... Съел всю овсяночку на завтрак- получи место в основе....
Хиддинк в 2008-м не строил как Черчесов карьеру чиновника....а уже был выдающимся тренером...
Понятно что непростые характеры у тех же Березуцких,Анюкова (который его в открытую посылал)...Торбинский,Широков,Аршавин и пр...
Но Гусу был нужен результат....и его не заботила имиджево-репутационная сторона вопроса...потому и "шатали" греков,шведов да голландцев....
А для достижения успеха нужна "банда" борзых самолюбивых неуступчивых и амбициозных...
Пусть и со своими "заморочками"...
Черчесов хочет результат получить ???
Или просто подгоняет сборную под единый стандарт из "отличников боевой и стройевой подготовки"..???...чтоб не стыдно было в Кремль прийти на вручение грамот за почётное 24-е место на ЧЕ..???
Ну ладно Дзюба сейчас занят...а где Кокорин,Мамаев и пр. ??
Нужно собрать лету такой картель, чтоб финны или датчане обдр....ись ещё до выхода на поле....
Там и на сборах то скукотища наверно беспросветная....
Заправил красиво кроватку..... Съел всю овсяночку на завтрак- получи место в основе....
Хиддинк в 2008-м не строил как Черчесов карьеру чиновника....а уже был выдающимся тренером...
Понятно что непростые характеры у тех же Березуцких,Анюкова (который его в открытую посылал)...Торбинский,Широков,Аршавин и пр...
Но Гусу был нужен результат....и его не заботила имиджево-репутационная сторона вопроса...потому и "шатали" греков,шведов да голландцев....