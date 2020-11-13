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Сборная России провела восстановительную тренировку

сегодня, 12:28
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Сборная России провела восстановительную тренировку после товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Такой непосильный труд надо обязательно восстанавливать........молдавскими винами
nubom
nubom
сегодня в 13:21
Мутит после вчерашнего?....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:21
не стоило коньяк с вином мешать)))а то видать дорвались)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:08
А разве после прогулок надо восстанавливаться???
alex074
alex074
сегодня в 13:08
Тренировка, после тренировки? Черчесов гений-тренер...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:03
После чего востанавливались?🤣🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:45
У Черчесова в сборной - только отличники...они на тренировку наверно под речёвку ходят...
А для достижения успеха нужна "банда" борзых самолюбивых неуступчивых и амбициозных...
Пусть и со своими "заморочками"...
Черчесов хочет результат получить ???
Или просто подгоняет сборную под единый стандарт из "отличников боевой и стройевой подготовки"..???...чтоб не стыдно было в Кремль прийти на вручение грамот за почётное 24-е место на ЧЕ..???
Ну ладно Дзюба сейчас занят...а где Кокорин,Мамаев и пр. ??

Нужно собрать лету такой картель, чтоб финны или датчане обдр....ись ещё до выхода на поле....
Там и на сборах то скукотища наверно беспросветная....
Заправил красиво кроватку..... Съел всю овсяночку на завтрак- получи место в основе....

Хиддинк в 2008-м не строил как Черчесов карьеру чиновника....а уже был выдающимся тренером...
Понятно что непростые характеры у тех же Березуцких,Анюкова (который его в открытую посылал)...Торбинский,Широков,Аршавин и пр...
Но Гусу был нужен результат....и его не заботила имиджево-репутационная сторона вопроса...потому и "шатали" греков,шведов да голландцев....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:44
А после чего восстанавливаться?
112910415
112910415
сегодня в 12:42
совсем лишнее мероприятие
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:41
Ну что вы, это важно: утром встать, потянуться, завтрак, массаж, чтобы размять затёкшие мышцы, разбор игры, бильярд, бассейн, обед, сон, снова потянуться, пробежка по полю, чтобы "восстановить утраченные навыки", игра в квадрат, снова бильярд, ужин, отбой..., а завтра то же самое. Сизифов труд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:39
После такой игры не восстанавливаться надо, а марш бросок с полной выкладкой км на 15-20. Зажравшиеся бездельники во главе с ханом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29, ред.
От чего там восстанавливаться?
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