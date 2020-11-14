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Ровно 8 лет назад Ибрагимович забил свой самый знаменитый гол

сегодня, 12:18
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция4 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Ровно восемь лет назад нападающий Златан Ибрагимович забил свой самый знаменитый гол.

Форвард в падении через себя забил невероятный гол в ворота сборной Англии. Встреча проходила в рамках товарищеской игры.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:21
Самый знаменитый гол Ибры это на евро 2004 пяткой в ворота Буффона после углового
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:01
Да, блин, вот уже 8 лет стукнуло этому крутейшему мячу! А кажется только вчера было.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 12:52
8 лет? :(
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:52
Ровно 8 лет назад...14 ноября 2012-го мы играл товарищеский матч со сборной США....
2:2....(Смолов,Широков)
Тогда Смолов ещё забивал....а Широков не бил судей....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:44
Такие голы забивали в то время.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:41
Хорош гол...
Zak11
Zak11
сегодня в 12:38
Помню как смотрел этот матч в онлайне. Как быстро время то летит.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:22
Да, красивый гол!
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