Ровно 8 лет назад Ибрагимович забил свой самый знаменитый гол

Ровно восемь лет назад нападающий Златан Ибрагимович забил свой самый знаменитый гол.
Форвард в падении через себя забил невероятный гол в ворота сборной Англии. Встреча проходила в рамках товарищеской игры.
Ровно восемь лет назад нападающий Златан Ибрагимович забил свой самый знаменитый гол.
Форвард в падении через себя забил невероятный гол в ворота сборной Англии. Встреча проходила в рамках товарищеской игры.
2:2....(Смолов,Широков)
Тогда Смолов ещё забивал....а Широков не бил судей....
2:2....(Смолов,Широков)
Тогда Смолов ещё забивал....а Широков не бил судей....