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В Кубке Дании забили невероятный гол «ножницами»

сегодня, 09:28

Полузащитник «Люнгбю» Николай Гертсен забил красивый гол в матче Кубка Дании против «Слагельсе» (9:0).

После подачи углового хавбек нанёс удар через себя. Мяч угодил в перекладину, а футболист, даже не поднимаясь на ноги, произвёл удар «ножницами», отправив мяч точно в сетку.

В пресс-службе «Люнгбю» заявили, что гол Гертсена должен быть номинирован на премию Пушкаша (лучший гол года), а сам Николай поделился забитым мячом в своём твиттере.

Ранее в чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:06
Красиво получилось! И игрок молодец,не выключился из эпизода
LOpp
LOpp
сегодня в 10:03
Защитники стоят и смотрят, как забивают гол, прям как защитники Сочи в матчах против Зенита
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
Знатный гол вышел...
nubom
nubom
сегодня в 10:00
Встать с колен, чтобы забивать - это не про нас...(
beefs
beefs
сегодня в 09:42
одноразовое событие смотрится очень привлекательно...
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 09:38
Там и счёт 9:0.По ходу разница в классе огроменная.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:32
так бывает с испугу)))
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