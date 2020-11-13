В Кубке Дании забили невероятный гол «ножницами»

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сегодня, 09:28

Полузащитник «Люнгбю» забил красивый гол в матче Кубка Дании против «Слагельсе» (9:0).

После подачи углового хавбек нанёс удар через себя. Мяч угодил в перекладину, а футболист, даже не поднимаясь на ноги, произвёл удар «ножницами», отправив мяч точно в сетку.

В пресс-службе «Люнгбю» заявили, что гол Гертсена должен быть номинирован на премию Пушкаша (лучший гол года), а сам Николай поделился забитым мячом в своём твиттере.

Ранее в чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя.