Жорди Гомес забил гол с 56 метров, установив рекорд Лиги Европы

Полузащитник «Омонии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы при счёте 0:0 поразил ворота ПСВ с дистанции 56 метров.

Таким образом, 35-летний хавбек установил рекорд турнира, забив самый дальний гол в истории ЛЕ . Встреча завершилась победой голландского клуба (2:1).