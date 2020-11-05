Шапи претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 02:57

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

(«Боруссия» М) — второй гол в ворота «Шахтёра» (6:0);

(«Интер») — гол в ворота «Реала» (2:3);

(«Порту») — гол в ворота «Марселя» (3:0);

(«Краснодар») — гол в ворота «Севильи» (2:3).

Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.