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Шапи претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

сегодня, 02:57

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Алассан Плеа («Боруссия» М) — второй гол в ворота «Шахтёра» (6:0);
Лаутаро Мартинес («Интер») — гол в ворота «Реала» (2:3);
Луис Диас («Порту») — гол в ворота «Марселя» (3:0);
Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») — гол в ворота «Севильи» (2:3).

Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
Timeless
Timeless
сегодня в 13:47
Шапи и Лаутаро Мартинез , бычок краснодарский здорово со штрафного положил а Лаутаро отлично пробил в борьбе с защитником после хорошего розыгрыша.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 12:42
А вам сколько лет,если ни секрет!!!!!!!!!!!!!!!!!Назову тебе трех игроков,которые такие ложат(ли) каждый второй или третий,а не раз в год,как это делает Сулейманов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Были такие- Цимбаларь,Калиниченко,Фернандо!!!!!!!!!!!!!!!1из 1000-это у Сулеманова,у других 300 из 1000 а может и все 400!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:20
гол-то красавец, правда
-Хостинский-
-Хостинский- ответ alex074 (раскрыть)
сегодня в 12:16
Ты пересмотри его гол в ворота Валенсии , тот можно смело гол года давать , по такой траектории залетает 1 из 1000
Ген Геныч
Ген Геныч ответ tamerlan71 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Это точно!!!!!!!!!!!!!Ругнуться не мог,иначе бы разбудил бы всех!!!!!!!!!!!!!!Но рукалицо было !!!!!!!!!!!!!!!!!!
tamerlan71
tamerlan71 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 12:10
90 минут я думал, что он грибы ищет, а от этих двух попыток через одного игрока подать в штрафную меня выматерило.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 11:41
Ну он просто бестолковый пока что игрок!!!!!!!!!!!Это было видно и в концовке матча,когда вся команда стояла в чужой штрафной а его подачи 2 раза подряд заблокировали !!!!!!!!!!!!!!!!
Supremusnick
Supremusnick ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:29
мы не знаем до конца с чем связано.Может он там на поле отрабатывал или прессинговал постоянно а команда не поддерживала в каких то моментах или не добегал кто-то в тот момент когда он отрабатывал в обороне.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ alex074 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Вот был такой игрок в Спартаке- Максим Калиниченко!!!!!!!!!!!!!!Играл средне а иногда плохо,но штрафные каждый 2-3й ложил!!!!!!!!!!!!!!!Был Илья Цимбаларь-тоже уникум своего времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!И вто недавно совсем был Фернандо-тоже каждый 2-3й ложил!!!!!!!!!!!!!!!!!Других таких игроков в России не припомню!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну а Сулейманов и игрок не очень и штрафные раз в год забивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эх жаль,а ведь подавал большие надежды,собственно как и Бакаев!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
я бы так расставил:
1.плеа
2.шапи
3.мартинес
alex074
alex074
сегодня в 10:34
Гол красивый, бесспорно. Как говорится: "Раз в год и палка стреляет"... Да, удачно попал. Но если бы это была закономерность и он ложил такие мячи, хотя бы в каждом втором матче, так нет же это была разовая акция.
Добряк
Добряк
сегодня в 09:48
Ну тут даже думать нечего, гол Плеа лучший...
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 09:33, ред.
Сулейманову побольше бы отдачи. меньше простоев. дед говорит он без искры, обиженный какой-то ... вроде исполнителей в Краснодаре и Зените валом а стройности нет. дед намекает на пассажиров типа Жирков, Дзюба тихоходы. а надо бегать быстро и беспрерывно! может ОНИ (euro) стимуляторы кушают или ещё чего, но как-то ОНИ резко прибавляют, а НАШИ быстро выдыхаются ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:31
Лучший удар по почкам смотрите в игре Зенита с Лацио...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:28
Впечатляет гол Pléa, как и Шапи с 24 метров, но последний со штрафного...

Кому как - по вкусу)
nubom
nubom
сегодня в 08:38
Пульнули перед сдачей оружия...
mat73
mat73
сегодня в 08:02
Слабое утешение, очень хилое
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
Лучше бы Краснодар так не опозорился в большинстве, а выиграл.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:43
Забили красиво со штрафного,и красиво проиграли!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:30
Толку то с его гола!
Знатог
Знатог ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 07:15
Как в народе говорят хорошо но мало.
Знатог
Знатог
сегодня в 07:13
У Д. Плева лучший! Он с игры забил, это труднее чем со штрафного.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 06:14
У Шапи был лучший!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:12
Лучше бы коряво забил, но выиграли бы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:11
За красивый гол три очка не дают а команде нужны были именно три очка.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:06
А команда-то проиграла.
Он правда говорит, что предъявлял ей претензии.
Он что, возомнил себя Месси?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
Молодец, заслужил!
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