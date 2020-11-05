Шапи претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Алассан Плеа («Боруссия» М) — второй гол в ворота «Шахтёра» (6:0);
Лаутаро Мартинес («Интер») — гол в ворота «Реала» (2:3);
Луис Диас («Порту») — гол в ворота «Марселя» (3:0);
Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») — гол в ворота «Севильи» (2:3).
Все 4 гола можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Ну а Сулейманов и игрок не очень и штрафные раз в год забивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эх жаль,а ведь подавал большие надежды,собственно как и Бакаев!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
Ну а Сулейманов и игрок не очень и штрафные раз в год забивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эх жаль,а ведь подавал большие надежды,собственно как и Бакаев!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
1.плеа
2.шапи
3.мартинес
1.плеа
2.шапи
3.мартинес
Кому как - по вкусу)
Кому как - по вкусу)
Он правда говорит, что предъявлял ей претензии.
Он что, возомнил себя Месси?
Он правда говорит, что предъявлял ей претензии.
Он что, возомнил себя Месси?