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Сантуш — о матче против Франции: «Мы в себе уверены»

сегодня, 18:31
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:45 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассуждает о предстоящем матче против команды Франции в Лиге Наций.

В составе обеих команд полно прекрасных футболистов. Всегда есть риск нарваться на контратаку, если теряешь мяч, так что надо уделять внимание организации игры и не терять концентрацию. Впрочем, мы в себе уверены. Если вспоминать наши прошлые встречи, ожидаю сейчас иного стиля игры. Полагаю, соперник может выйти с подвижным трио форвардов: Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем и Антуаном Гризманном.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:34
Португалец до рассуждается
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