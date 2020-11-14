Сантуш — о матче против Франции: «Мы в себе уверены»

Главный тренер сборной Португалии рассуждает о предстоящем матче против команды Франции в Лиге Наций.

В составе обеих команд полно прекрасных футболистов. Всегда есть риск нарваться на контратаку, если теряешь мяч, так что надо уделять внимание организации игры и не терять концентрацию. Впрочем, мы в себе уверены. Если вспоминать наши прошлые встречи, ожидаю сейчас иного стиля игры. Полагаю, соперник может выйти с подвижным трио форвардов: Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем и Антуаном Гризманном.