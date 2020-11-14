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Лёв: «Нам по силам выиграть Лигу Наций»

сегодня, 18:26
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассуждает о предстоящем матче против команды Украины в Лиге Наций.

Можете считать, что Лерой Сане, Серж Гнабри и Тимо Вернер сыграют с первых минут. Они обеспечивают нам невероятную скорость с мячом и без мяча. Но, конечно, нам все еще надо поработать над их передвижениями и сделать так, чтобы они мыслили одинаково. Если нам удастся эффективно распорядиться их скоростью, они могут быть очень опасны. Конечно, выиграть Лигу Наций реально, но сейчас для меня и для команды есть только одна цель — победить в субботу.

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Все комментарии
kella
kella
сегодня в 19:23
Шевченко; " Нам по силам сегодня проиграть немцам, что мы и сделаем!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:10
Хохлов сначала нужно обыграть.
Cat01
Cat01
сегодня в 19:07
Смело и уверенно говорит....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:55
Несмотря на текущий спад Германия остается одной из самых сильных сборных мира. Взять сборной Германии Лигу Наций имеет смысл, чтобы разнообразить свою и без того немаленькую коллекцию футбольных наград.
holms918
holms918
сегодня в 18:45
Естественно по силам, без сомнения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:37
сегодня укры проявят характер и планы рухнут)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:29
Я не сомневаюсь в этом!И по силам не взять))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:27
Вполне реально выиграть.
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