Лёв: «Нам по силам выиграть Лигу Наций»

Главный тренер сборной Германии рассуждает о предстоящем матче против команды Украины в Лиге Наций.

Можете считать, что Лерой Сане, Серж Гнабри и Тимо Вернер сыграют с первых минут. Они обеспечивают нам невероятную скорость с мячом и без мяча. Но, конечно, нам все еще надо поработать над их передвижениями и сделать так, чтобы они мыслили одинаково. Если нам удастся эффективно распорядиться их скоростью, они могут быть очень опасны. Конечно, выиграть Лигу Наций реально, но сейчас для меня и для команды есть только одна цель — победить в субботу.